Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

29 May 2024 16:40 - Güncelleme : 29 May 2024 17:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesinde; Türkiye ile İtalya ilişkileri, İsrail’in Filistin topraklarındaki katliamları, bölgesel ve küresel konular masaya yatırıldı.

İsrail’in Filistin’e yönelik vahşi saldırılarının durdurulması ve İsrail yönetiminin uluslararası hukuka uymaya zorlanması için baskıların artırılması gerektiğini belirten Erdoğan, Gazze'de acil kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı.

"GAZZE'DE ACİL KALICI ATEŞKES SAĞLANMALI"

Gazze’de acil kalıcı ateşkesin sağlanmasının yanı sıra Türkiye’nin önceliğinin esir ve tutukluların serbest bırakılması ile insani yardımların Gazze’ye kesintisiz bir şekilde ulaştırılması olduğunun altını çizen Erdoğan, Meloni'ye bir çağrıda bulundu.

FİLİSTİN'İ TANIYIN ÇAĞRISI

İtalya’nın da İspanya, İrlanda ve Norveç gibi tarihin doğru tarafında yer almasını çağrısında bulunan Erdoğan, Filistin Devleti’ni tanıyarak adil duruşa katılmasını temenni ettiğini söyledi.