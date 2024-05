Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başıboş sokak köpeği sorunuyla ilgili açıklama: Öncelik sahiplendirme olacak

29 May 2024 13:03 - Güncelleme : 29 May 2024 13:05

Uzun süredir tartışmaların odağında olan başıboş köpeklerin uyutulmasıyla ilgili konu hakkında bir açıklama daha geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, AK Parti Grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Sokak köpeği ve kuduz riskinin giderek büyüdüğünü vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'de 4 milyon civarında sahipsiz köpek olduğu tahmin ediliyor. Resmi rakam 2 milyon. Bu rakam her yıl katlanarak artıyor. Kuduz tehdidi de aynı oranda büyüyor. 2023 yılında kuduz riskli temas sayısı 438 bine yükseldi. Ankara Keçiören'de Tunahan çocuğumuz köpekler tarafından parçalandı, Antalya'da Mahra kızımız köpekten kaçarken hayatını kaybetti, bir evladımız kuduza bağlı olarak acılar içinde can verdi, Muş'ta 790 yaşındaki Mecdine teyzemiz yaralandı. Böyle çok örnek var. Hemen her gün bir saldırı ve yaralanma haberi alıyoruz." dedi.

KUDUZ RİSKİ TEHDİT EDİYOR

Bazı ülkelerin Türkiye'ye gelecek turistleri kuduz riskiyle uyarmaya başladığını dile getiren Erdoğan "Gelişmiş hiçbir ülkede olmayan başıboş köpek sorunumu var. Bizim siyaset ilkemiz bellidir. Kimse bizim merhametimiz sorgulamasın. 2004 yılında Hayvanları Koruma Kanunu'nu biz çıkardık, hayvanları mal statüsünden çıkarıp can statüsüne aldık. Bizim bu sorunu köklü şekilde sonuca ulaştırmamız şart. Tarım Bakanlığımız sahipsiz köpek sorununu en ince ayrıntısına kadar çalışmaktaydı. Çok büyük bir kesim herkes için güvenli hale gelmesini istemektedir. Bizim de buna kayıtsız kalmamız düşünülemez. Biz sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz. Hazırlanan kanun teklifiyle bakımevi olmayan yerlerde köpek bakım evleri kurulacak, sahipsiz köpekler bu bakımevlerine konulacak, sahiplendirme kampanyaları yapılacak. Hayvanseverlerimizin bu bakımevlerinden daha fazla hayvan sahiplenerek daha fazla sorumluluk alacağına inanıyoruz." diye konuştu.