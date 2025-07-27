Instagram konum kapatma adımları merak ediliyor: İşte en detaylı rehber

​​Instagram'ın sessiz sedasız sunduğu yeni "Dünya Haritası" özelliği, kullanıcıların anlık konum bilgilerini otomatik olarak paylaşmasına neden oluyor. Üstelik özellik, tüm hesaplarda varsayılan olarak açık durumda geliyor. Bu sebeple de Instagram'ı açtığınız an itibarıyla takipçileriniz siz farkında olmadan nerede olduğunuzu görebiliyor.

Ancak bunun olmasını istemiyorsanız endişelenmeyin. Rehberimizde Instagram konum kapatma özelliği nasıl yapılır adım adım anlatıyoruz.

INSTAGRAM ANLIK KONUM PAYLAŞIMI NEDİR?

Yeni gelen özellik sayesinde Instagram kullanıcıları, uygulamayı her açtığında bulunduğu konum bilgisi otomatik olarak güncelleniyor ve seçilen kullanıcı grubu ile paylaşılıyor. Bu bağlamda eğer telefonunuzun konum servisleri açıksa ve bu ayarı değiştirmediyseniz konumunuz herkese açık hale gelmiş olabilir.

Instagram konum bilgileri seçeneğini "Tüm takipçiler", "Sadece takip ettiğiniz takipçiler", "Yakın arkadaşlar" ya da "Hiç kimse" olarak değiştirebilirsiniz. Böylelikle bulunduğunuz bölgeyi takipçilerinizin tamamıyla mı yoksa bir kısmıyla mı paylaşmak istediğinizi belirleyebilir, veya hiç kimseyle paylaşmamayı seçebilirsiniz.

INSTAGRAM KONUM KAPATMA NASIL YAPILIR?

Instagram'daki yeni özelliği devre dışı bırakmak çok basit. İşte adım adım yapmanız gerekenler:

Instagram uygulamasını açın ve profil sayfanıza gidin.

Sağ üst köşedeki üç çizgi (≡) simgesine dokunun.

Açılan menüden "Hikaye, canlı yayın ve konum" seçeneğini bulun ve tıklayın.

"Konum Paylaşımı" menüsüne girin.

Buradaki seçenekler arasından “Hiç kimse” seçeneğini işaretleyin.

Bu adımları tamamladıktan sonra Instagram, uygulamayı kullansanız bile konum bilgilerinizi kimseyle paylaşmayacaktır.

EKSTRA GÜVENLİK İPUÇLARI

Instagram anlık konum kapatma özelliğini uyguladınız ve hâlâ içiniz rahat değilse ya da işinizi garantiye almak isterseniz, telefonunuzun konum ayarlarını komple kapatmanızda fayda var. Instagram'a verdiğiniz konum izinlerini de mutlaka gözden geçirin (Ayarlar > Uygulamalar > Instagram > Konum).