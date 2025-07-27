Üniversite tercihi yapacaklar dikkat! Uzmanlar uyarıyor: 'Puana değil mutluluğa bakın'

Üniversite sınavları bitti, puanlar açıklandı; şimdi sıra tercih yapmaya geldi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla milyonlarca aday için tercih maratonu başladı. Uzmanlar, adayların üniversite tercihini yalnızca sınav puanına göre değil, bireysel farkındalık, ilgi alanları ve çevresel etkenleri göz önünde bulundurarak yapmaları gerektiğini vurguluyor.

"KARAR ALMA SÜRECİ KARMAŞIK"

Uzmanlar, son yıllarda artan kararsızlık ve tatminsizlik oranlarının gençlerin karar alma süreçlerini karmaşıklaştırdığına dikkati çekerken, sürecin yalnızca bir sıralama meselesi değil, aynı zamanda geleceğe dair önemli bir yol ayrımı olduğunu ifade etti.

Üniversite ve bölüm seçiminin, bir adayın gelecekteki yaşam kalitesini, mutluluğunu ve mesleki başarısını doğrudan etkileyen kritik bir karar.

Adayların kariyer uyumunu belirlemesi, sadece bir bölüme yerleşmek değil aynı zamanda uzun vadeli bir yaşam planı oluşturmak anlamına da geliyor.

REHBERDEN DESTEK ALIN

Uzmanlar psikolog veya psikolojik danışmanlardan profesyonel mesleğe yönlendirme-mesleki rehberlik hizmetlerinin alınması, bu hizmetleri alırken yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş tercih opsiyonlarının uzmanla birlikte değerlendirilmesini önemli buluyor.

Konunu uzmanlarına göre, mesleki rehberlik sürecinde kullanılan mesleki yönelim envanterleri, kişilik testleri öğrenciye sadece "Hangi bölüme gitmeliyim?" sorusunu değil, "Ben kimim, ne istiyorum ve neye uygunum?" sorularını da sorma ve cevaplama şansı verir.

UZMANLARA GÖRE TERCİHTE ÖNE ÇIKANLAR

Profesyonel kişilik ve kariyer testlerinden yararlanmak faydalı olacak. Önemli olan tüm tercihlerimizin artı ve eksileri barındırdığını bilmek. İlgi duymadığı bir alanda kendini ifade edemeyen öğrenci, sosyal çevresine karşı da çekingen veya uyumsuz olabilir. Bu nedenle mesleki eğiliminizi test edin. Adayın severek yaptığı faaliyetlerin alan seçimi, eğitim ve şehir hayatından beklentilerinin de üniversite seçimi konusunda yol gösterici olacak.

Yerleştirme sonrasında bölüm veya üniversite değiştirmeyi düşünen adaylar, aile ve arkadaşlarının yanı sıra öğretim elemanları, akademik ve psikolojik danışmanlarla bu süreci değerlendirmeliler.

Gönüllü faaliyetler, staj deneyimleri, mentörlük ilişkileri ve kariyer danışmanlığı gibi süreçler kariyer gelişimi için oldukça faydalı olur.

Yükseköğretim sistemi çift ana dal, yan dal, dikey ve yatay geçiş, ulusal ve uluslararası değişim programları, açık ve uzaktan öğretim, ikinci üniversite, lisansüstü eğitim gibi birçok olanağı içinde barındırıyor.