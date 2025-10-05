Şanlıurfa'da trafiği kilitleyen zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Kategoriler
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Balıkayağı Bulvarı alt geçidinde feci bir trafik kazası meydana geldi.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 3 aracın çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle alt geçitte uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri, trafiğin kontrollü bir şekilde akışını sağlamak için bölgede önlem aldı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.