Şanlıurfa'da trafiği kilitleyen zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Balıkayağı Bulvarı alt geçidinde feci bir trafik kazası meydana geldi.

3 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 3 aracın çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1'İ AĞIR 5 YARALI VAR

Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

TRAFİK KİLİTLENDİ, ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle alt geçitte uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri, trafiğin kontrollü bir şekilde akışını sağlamak için bölgede önlem aldı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.