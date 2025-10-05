Otomobil tırla çarpıştı: 1'i ağır 5 kişi yaralı

Amasya'da tırla çarpışan otomobil adeta hurdaya döndü. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

KAZA SONRASI CAN PAZARI

Zeki K. yönetimindeki 34 NUK 116 plakalı otomobil, Saraycık kavşağı mevkiinde Tunahan K. idaresindeki 55 PJ 752 plakalı tırla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

BİRİ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI

Feci kazada otomobil sürücüsü ile birlikte aynı araçta bulunan Ali K., Tuncay T., Sibel T. ile Mavili T. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Zeki K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.