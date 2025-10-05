Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Ford'un CEO'sundan şaşırtan çıkış! Oğlunu sanayide çırak yapmış

Dünyanın otomotiv devi Ford'un CEO'su Jim Farley, oğlunu yaz tatilinde sanayide çırak yaptığını söyledi. Mavi yaka işlerin küçümsenmesini eleştiren Farley oğlunun kaynakçı ya da mekanikçi olmasından gurur duyabileceğini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ford'un CEO'sundan şaşırtan çıkış! Oğlunu sanayide çırak yapmış
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
05.10.2025
saat ikonu 00:12
|
GÜNCELLEME:
05.10.2025
saat ikonu 00:12

Dünyada mavi yaka işlerin yeniden değer kazanması tartışılırken ABD'li otomobil devlerinden 'un CEO'su Jim Farley'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Farley, 17 yaşındaki oğlunu sanayide yazın çalışması için gönderdiğini açıkladı.

Ford'un CEO'sundan şaşırtan çıkış! Oğlunu sanayide çırak yapmış

"KAYNAKÇI YA DA MEKANİKÇİ OLURSA MUTLU OLACAĞIM"

Farley, Decoder” podcastinde yakın zamanda yayınlanan bir röportajda, “Oğluma kaynak yapmayı öğrenebileceği bir yaz işi buldum. Nasıl üreteceğini, elleriyle neler yapabileceğini ve insanlara güvenmeyi öğrendi” dedi.

Farley, bu deneyimin oğluna bir seçenek sunduğunu söylerken “Oğlum en iyi kaynakçı veya süper hizmet dizel motorlarımızda çalışan bir mekanikçi olursa, bir ebeveyn olarak çok mutlu olacağım” dedi.

Farley, oğlunu birkaç ay için kaynakçı olarak çalıştırmasının amacını, mavi yakalı işçileri haksız bir şekilde değersizleştiren ve üniversite diplomasına sahip olanları aşırı derecede ön plana çıkaran kültürel değişime karşı durmak olarak açıkladı.

Ford'un CEO'sundan şaşırtan çıkış! Oğlunu sanayide çırak yapmış

Mavi yaka gibi tamir işlerinin hor görülmesini eleştiren Farley şunları söyledi:

“Ebeveynlerimiz ve büyükanne-büyükbabalarımız bu tür işler sayesinde ülkemizi harika bir yer haline getirdi. Ancak toplumumuz, bu insanları yapay zeka alanındaki en yeni mühendisler gibi takdir etmiyor."

teknisyenlerine olan talebi daha yakından inceleyen ticaret grubu Tech Force ise ABD'nin yeni talebi karşılamak ve sektörden ayrılan işçilerin yerini doldurmak için yılda 100 binden fazla yeni işe ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyor.

Ford'un CEO'sundan şaşırtan çıkış! Oğlunu sanayide çırak yapmış
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ford’tan büyük geri çağırma: Binlerce aracın direksiyonunda sorun var
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tesla ve Ford fiyatı düşecek mi?Vergi iptalinin ardından indirim beklentisi
ETİKETLER
#işgücü
#otomotiv
#Ford
#Ford
#Mavi Yaka
#Jim Farley
#Kaynakçı
#Yetenek
#Mavi Yaka
#Sabit Çalışma
#Kaynakçılık
#Teknisyen
#Otomobilden
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.