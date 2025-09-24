Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
24°
Otomobil
Editor
Editor
 Serhat Yıldız

Ford'tan büyük geri çağırma: Binlerce aracın direksiyonunda sorun var

Ford, ABD'de 115 binden fazla F-serisi aracını direksiyon arızası nedeniyle geri çağırıyor. Kusur, sürücünün kontrolü tamamen kaybetmesine yol açabiliyor.

Serhat Yıldız
24.09.2025
14:45
24.09.2025
14:45

Ford Motor Company, ABD'de üretilen 115 bin 539 aracını ciddi bir güvenlik tehlikesi nedeniyle geri çağırma kararı aldı. Açıklamaya göre, 2020 ve 2021 model F-250, F-350 ve F-450 serilerinde direksiyon milinin üst kısmında tespit edilen bir kusur bulunuyor. Bu arıza, sürücünün direksiyon hakimiyetini tamamen kaybetmesine neden olabiliyor.

Ford'tan büyük geri çağırma: Binlerce aracın direksiyonunda sorun var

NHTSA'DAN UYARI

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), söz konusu arızanın "yüksek kaza riski" taşıdığına dikkat çekti. Kurum, özellikle ağır yük taşıyan araçlarda direksiyon kontrolünün kaybolmasının çok ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı.

Ford'tan büyük geri çağırma: Binlerce aracın direksiyonunda sorun var

FORD ÜCRETSİZ ONARIM YAPACAK

Şirket, araç sahiplerini vakit kaybetmeden bayilere yönlendirdi. 'un açıklamasına göre yetkili servislerde ücretsiz inceleme yapılacak, gerekirse kusurlu parçalar tamir edilecek ya da tamamen değiştirilecek.

ETİKETLER
#Ford
#F-series
#Güvenlik Hatası
#Direksiyon Milinin Arızası
#Arabayı Geri Çağırma
#Nhtsa
#Otomobil
