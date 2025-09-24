Ford’tan büyük geri çağırma: Binlerce aracın direksiyonunda sorun var

Ford Motor Company, ABD’de üretilen 115 bin 539 aracını ciddi bir güvenlik tehlikesi nedeniyle geri çağırma kararı aldı. Açıklamaya göre, 2020 ve 2021 model F-250, F-350 ve F-450 serilerinde direksiyon milinin üst kısmında tespit edilen bir kusur bulunuyor. Bu arıza, sürücünün direksiyon hakimiyetini tamamen kaybetmesine neden olabiliyor.

NHTSA'DAN UYARI

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), söz konusu arızanın "yüksek kaza riski" taşıdığına dikkat çekti. Kurum, özellikle ağır yük taşıyan araçlarda direksiyon kontrolünün kaybolmasının çok ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı.

FORD ÜCRETSİZ ONARIM YAPACAK

Şirket, araç sahiplerini vakit kaybetmeden bayilere yönlendirdi. Ford’un açıklamasına göre yetkili servislerde ücretsiz inceleme yapılacak, gerekirse kusurlu parçalar tamir edilecek ya da tamamen değiştirilecek.