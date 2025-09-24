Otomobille oynadıkları oyun feci sonla bitti! Küçük kız arabanın altında kaldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde çocukların oyun amacıyla el frenini indirdiği otomobilin hareket ederek kazaya neden olması sonucu 4 yaşındaki çocuk öldü. Edinilen bilgilere göre, Kahta’ya bağlı Salkımbağ (Alüt) köyünde otomobilde oyun oynayan çocukların el frenini indirmesi sonucu araç hareket etti. Bu sırada otomobilin önünde oynayan küçük Zümra, aracın altında kalarak ağır yaralandı.

KÜÇÜK KIZ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Zümra Turan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.