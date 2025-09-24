Menü Kapat
2026 Nissan Sentra sahneye çıktı: Yenilenen yüz, eski motor

Nissan 2026 Sentra modeli yenilenmiş tasarım ve modern kabinle tanıtıldı. Ventra'nın üretimden kaldırılmasıyla en erişilebilir seçeneklerden biri olacak Sentra güçlü teknik özellikleri ile dikkat çekiyor.

Son kırk yılda birçok güçlü markası tarih sahnesinden silinirken, Nissan Sentra hâlâ varlığını sürdürüyor. Kompakt sedan sınıfının köklü temsilcisi, 2026 model yılı için yenilenmiş gövde tasarımı ve güncellenmiş kabinle sahneye çıkıyor.

hakkında ilk işaretler birkaç hafta önce Çin pazarı için üretilen Sylphy üzerinden alınmıştı. Şimdi ise , ABD pazarına özel Sentra'nın detaylarını resmi olarak duyurdu. En dikkat çekici yenilikler arasında, ciddi şekilde iyileştirilmiş gösterge paneli ve bilgi-eğlence sistemi bulunuyor.

2026 Nissan Sentra sahneye çıktı: Yenilenen yüz, eski motor

2026 SENTRA NELER SUNUYOR?

2026 Sentra, geçen yılki modele kıyasla çok daha teknolojik bir görünüme sahip. çizgileri, markanın elektrikli SUV'si Ariya'yı hatırlatıyor. Özellikle sportif SR paketinde sunulan siyah detaylar, sedanın görünümünü daha dinamik hale getiriyor.

Diğer önemli görsel değişiklikler arasında C sütunu tasarımı ve arka kısma eklenen ışık çubuğu dikkati çekiyor. SR modelini tercih ederseniz, bagaj kapağı spoyleri, siyah eşikler, 18 inç jantlar ve iki tonlu tavan da elde ediyorsunuz.

İç mekana baktığımızda, Sentra'nın geleneksel gösterge paneli ve kare şeklindeki tablet dokunmatik ekranının, çoğu donanım seviyesinde gösterge panelini ve yeni 12,3 inç geniş ekranlı bilgi-eğlence sistemini birleştiren modern bir panel ile değiştirildiğini görüyoruz.

2026 Nissan Sentra sahneye çıktı: Yenilenen yüz, eski motor

Temel donanımdaki araçlarda 12,3 inçlik sürücü ekranı bulunmuyor (hepsinde Android Auto ve Apple CarPlay var), SR modelinde ise kırmızı vurgular ve sürüş modu seçici yer alıyor.

Tasarım ve teknolojideki tüm yeniliklere rağmen Sentra mekanik açıdan neredeyse aynı kalıyor. Altında hâlâ aynı platform ve yıllardır kullanılan motor-şanzıman ikilisi yer alıyor. Tek seçenek, önden çekişli düzende görev yapan, Xtronic CVT ile eşleştirilmiş 2.0 litrelik dört silindirli ünite. 149 beygir (151 PS) güç ve 198 Nm tork üreten motor, performans açısından iddialı değil.

2026 Nissan Sentra sahneye çıktı: Yenilenen yüz, eski motor

2026 NISSAN SENTRA FİYATI

Rogue modelinde görev yapan 201 beygirlik 1.5 litrelik turbo üç silindirli motor ya da Nissan'ın e-Power teknolojisi şimdilik Sentra'ya aktarılmış değil. Fiyatlar henüz açıklanmasa da yeni baz S versiyonunun, 2025 modelinde belirlenen 22 bin 785 doların biraz üzerinde başlayacağı öngörülüyor.

2026 Nissan Sentra sahneye çıktı: Yenilenen yüz, eski motor
