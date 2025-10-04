Menü Kapat
 | Yusuf Özgür Bülbül

Gürcistan’da seçim protestoları: Sokaklar savaş alanına döndü!

Gürcistan’da yerel seçim protestolarında sokaklar savaş alanına döndü. Çevik kuvvet polisi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarındaki Atoneli Sokağı’nda göstericilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Moldova’dan protestoculara destek geldi. İşte tüm detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.10.2025
saat ikonu 23:21
|
GÜNCELLEME:
04.10.2025
saat ikonu 23:29

Yerel seçimlerin gerçekleştirildiği ’da hükümet karşıtı on binlerce protestocu sokakları doldururken, polis Cumhurbaşkanlığı Sarayı yerleşkesine girmeye çalışan göstericilere biber gazı ile müdahale etti.

Muhalefetin bugün gerçekleştirilen yerel seçimleri etme çağrısı üzerine Gürcistan ve (AB) bayrakları taşıyan on binlerce gösterici, Tiflis’in Özgürlük Meydanı’na akın etti. Çok sayıda polis gücünün sevk edildiği Özgürlük Meydanı’nda göstericilerin barikatlar oluşturduğu ve bunları ateşe verdiği görüldü. Özgürlük Meydanı’nda miting organizatörlerinden Birleşik Ulusal Hareket (UNM) üyesi Murtaz Zodeleva’nın, halkın Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı geri alacağını açıklamasının üzerine göstericilerden oluşan bir kalabalık yürüyüşe geçti.

TAZYİKLİ SU VE BİBER GAZIYLA MÜDAHALE

Çevik kuvvet polisi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarındaki Atoneli Sokağı’nda göstericilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Polis güçleri, yerel seçimlerde sandıkların kapanmasına dakikalar kala Cumhurbaşkanlığı Sarayı yerleşkesine zorla girmeye çalışan protestoculara da müdahale etti. Polis, buradaki göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı.

Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze de protestolara ilişkin açıklamasında, "Bugünkü isyanların ardından Gürcistan’daki yabancı ajanların hepsi etkisiz hale getirilecektir. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı basmaya çalıştığı tespit edilen protestocular suç işlemişlerdir" dedi.

Gürcistan’da seçim protestoları: Sokaklar savaş alanına döndü!

GÜRCÜ RÜYASI PARTİSİ ZAFERİNİ İLAN ETTİ

Sekiz partinin boykot ilan ettiği yerel seçimlerde Gürcü Rüyası Partisi, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajla zaferini ilan ederken, protestocuların bir kısmı iktidar partisi Gürcü Rüyası’nın merkezine yürüdü. Gürcü Rüyası’ndan Tiflis Belediye Başkanı Kakha Kaladze, Atoneli Sokağı’ndaki olayları "doğrudan bir darbe girişimi" olarak nitelendirdi. Kaladze, ayıca sorumluların gerekli cevabı alacağı açıklamasında bulundu.

MOLDOVA’DAN PROTESTOCULARA DESTEK

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ise olaylara ilişkin sosyal medya üzerinden yayımladığı bir mesajda Batı yanlısı protestoculara desteğini açıklayarak, "Düşüncelerimiz, özgürlükleri ve Avrupa içindeki gelecekleri için ayağa kalkan Gürcistan halkı ile birlikte. Demokrasi susturulamaz. Moldova yanınızda" diye yazdı.

Gürcistan’da seçim protestoları: Sokaklar savaş alanına döndü!



Rusya yanlısı olmakla suçlanan iktidar partisi Gürcü Rüyası, geçtiğimiz yıl Ekim ayındaki parlamento seçimlerini kazanmasından bu yana Batı yanlısı protesto gösterilerinin hedefi olmuştu. Protesto gösterileri, özellikle Gürcü Rüyası’nın yaklaşık 10 ay önce ülkenin AB’ye entegrasyon sürecini durduracağını ilan etmesinden sonra şiddetlenmişti.

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen genel seçimlerin hileli olduğunu savunan muhalifler, Gürcü Rüyası hükümetini aylardır devam eden protestoları bastırmak için sivil toplumu sınırlandıran yasalar kabul etmek ve çok sayıda aktivist ile siyasi rakiplerini hapsetmekle suçluyor.

Gürcistan’da seçim protestoları: Sokaklar savaş alanına döndü!

Brüksel’in Gürcistan vatandaşlarının 2017 yılından bu yana faydalandıkları vizesiz seyahat uygulamasını sona erdirme kararı alabileceğine ilişkin beklenti de ülkede iktidar ve arasındaki gerginliğin artmasına neden oldu.

Hapisteki eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, günü 4 Ekim’in ülkeyi kurtarmak için "son şans" olduğunu savunarak Gürcü muhalifleri protestoya çağırmıştı. Geçtiğimiz Perşembe günü sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda Saakaşvili, "Bazı anlar vardır ki, hemen harekete geçmek gerekir. Özgürlük için ya şimdi ya da bir daha asla" demişti.

