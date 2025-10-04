Beşiktaş'ta maç sonu kritik demeç: "Fedakârlık yapmam lazımdı"

Galatasaray ve Beşiktaş, dev derbide 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ın yıldız isimleri Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu; karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

TAMMY ABRAHAM'DAN FEDAKÂRLIK DETAYI

"Buraya gelirken zor bir deplasman olacağını biliyorduk. 1 puandan dolayı mutlu değiliz. Zaman zaman çok nazik olduğumuzu söylemem lazım, daha fazla faul kazanmalıydık. Sağlık ekibimizin hakkını vermek istiyorum. Ağrı ile oynadım. Takım için fedakârlık yapmam lazımdı. Gol atmam güzel ama 3 puan alsak, daha mutlu olurduk. Bu maçtaki öz güveni, bir sonraki maça taşımamız gerek."

ORKUN KÖKÇÜ'DEN ANALİZ

"İyi başladık. Öne geçtik. Zor bir deplasman tabii. Kırmızı kart yediler. Oyunun hakimiyetinin bizde olması lazımdı ama beceremedik. O iyi değildi. Yine de mücadele ettik, 1-0 öndeydik. Küçük bir hata yaptık, 1-1 oldu. Ondan sonra aslında topu çevirmeye başladık. Yine de yetmedi. Şanslar ürettik ama yararlanamadık. Önde basmamız lazımdı. 1 kişiydi fazlaydık ama yapmadık. Daha kolay bir maç olabilirdi ikinci yarı. Kendimizi zor durumda bıraktık. 1-1'den sonra onlar yine top çevirdiler. Böyle bir şeyin olmaması lazım. Analiz edeceğiz. Daha iyi olmalıyız."

EMİRHAN TOPÇU'DAN NET MESAJ

"Kazanmamız gereken bir maçtı, rakip 10 kişi kaldı. Gol pozisyonları kaçırdı, mutsuzuz. Bu kadar, tek kelimeyle mutsuzuz. Türkiye'de derbilerde Avrupa'dan da farklı atmosfer oluşuyor. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Ufak bir ağrım oldu, o yüzden çıktım."