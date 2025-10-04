Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Futbol
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta maç sonu kritik demeç: "Fedakârlık yapmam lazımdı"

Beşiktaş'ta derbi sonrası röportajlar geldi. Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Tammy Abraham, fedakârlık kavramına dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş'ta maç sonu kritik demeç:
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
04.10.2025
saat ikonu 22:58
|
GÜNCELLEME:
04.10.2025
saat ikonu 23:02

Galatasaray ve , dev derbide 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ın yıldız isimleri , ve ; karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

TAMMY ABRAHAM'DAN FEDAKÂRLIK DETAYI

"Buraya gelirken zor bir deplasman olacağını biliyorduk. 1 puandan dolayı mutlu değiliz. Zaman zaman çok nazik olduğumuzu söylemem lazım, daha fazla faul kazanmalıydık. Sağlık ekibimizin hakkını vermek istiyorum. Ağrı ile oynadım. Takım için fedakârlık yapmam lazımdı. Gol atmam güzel ama 3 puan alsak, daha mutlu olurduk. Bu maçtaki öz güveni, bir sonraki maça taşımamız gerek."

Beşiktaş'ta maç sonu kritik demeç: "Fedakârlık yapmam lazımdı"

ORKUN KÖKÇÜ'DEN ANALİZ

"İyi başladık. Öne geçtik. Zor bir deplasman tabii. Kırmızı kart yediler. Oyunun hakimiyetinin bizde olması lazımdı ama beceremedik. O iyi değildi. Yine de mücadele ettik, 1-0 öndeydik. Küçük bir hata yaptık, 1-1 oldu. Ondan sonra aslında topu çevirmeye başladık. Yine de yetmedi. Şanslar ürettik ama yararlanamadık. Önde basmamız lazımdı. 1 kişiydi fazlaydık ama yapmadık. Daha kolay bir maç olabilirdi ikinci yarı. Kendimizi zor durumda bıraktık. 1-1'den sonra onlar yine top çevirdiler. Böyle bir şeyin olmaması lazım. Analiz edeceğiz. Daha iyi olmalıyız."

Beşiktaş'ta maç sonu kritik demeç: "Fedakârlık yapmam lazımdı"

EMİRHAN TOPÇU'DAN NET MESAJ

"Kazanmamız gereken bir maçtı, rakip 10 kişi kaldı. Gol pozisyonları kaçırdı, mutsuzuz. Bu kadar, tek kelimeyle mutsuzuz. Türkiye'de derbilerde Avrupa'dan da farklı atmosfer oluşuyor. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Ufak bir ağrım oldu, o yüzden çıktım."

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'IN SIRADAKİ MAÇI KİMİNLE?
Kartal, kendi sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Serdar Ali Çelikler'den derbi çıkışı: Sergen Yalçın'a da Okan Buruk'a da mesaj verdi!
Okan Buruk’ta menajerlik süreci: Galatasaray’ın hocasına Avrupa’dan kanca!
ETİKETLER
#beşiktaş
#beşiktaş
#emirhan topçu
#emirhan topçu
#orkun kökçü
#orkun kökçü
#derbi
#derbi
#Beşiktaş Galatasaray Derbisi
#Tammy Abraham
#Tammy Abraham
#Futbol
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.