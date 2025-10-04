Balıkesir'de deprem oldu: Kandilli Rasathanesi duyurdu

Balıkesir'de Çınarköy-Dursunbey merkez üssü olan 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre 22.06'daki sarsıntının derinliği 9 kilometre olarak bildirildi.

Balıkesir'de 10 Ağustos saat 19.53'te meydana gelen 6.1'lik depremin artçıları sürüyor. AFAD tarafından açıklanan rapora göre 7 hafta içinde 10 bini aşkın deprem meydana geldi.