19°
Futbol
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Okan Buruk'tan derbi için farklı yaklaşım!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinin ardından maçı değerlendirdi. Esasen ise başarılı çalıştırıcı, genel düşüncenin aksine galibiyeti kaçırdıklarını ifade etti.

Okan Buruk'tan derbi için farklı yaklaşım!
Galatasaray'da Okan Buruk ve öğrencilerinden kritikleri geldi. Genç hoca, zorlu maç için farklı noktalara dikkat çekti.

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN DERBİ YAKLAŞIMI

"Maç beklediğim gibi başladı. İlk golü yedik. Orada rakibin koşuşuna cevap veremedik. Savunma olarak oraya sıkışabilirdik. Böyle bir pozisyon verdik ve gol yedik. Özellikle sol tarafı kullanmak istedik. Orada biraz daha üretebilirdik. Bir uzun topta Singo'yu sakatladık. Bu işi 10 kişi kaldıktan sonra doğru yaptık. Biz 10 kişi kaldıktan sonra daha iyi oynadık. Bence önemli bir mücadele örneği gösterdik. İstatistiksel olarak rakibe göre daha iyiydik. Oyuncularımla mücadelelerinden ötürü gurur duyuyorum. Maçı kazanabilirdik. Günün sonunda puan kaybettiğimiz için üzüldük. Ayrıca Singo'nun durumuna bakacağız. Arka adelesinde zorlanma oldu. MR'a gidecek ve oradaki sonuca göre milli takımda oynayıp oynayamayacağına karar vereceğiz."

Okan Buruk'tan derbi için farklı yaklaşım!

UĞURCAN ÇAKIR'DAN 'BURUK SEVİNÇ' DETAYI

"Liverpool maçından sonra derbi oynamak bizim için hem iyi hem de kötü oldu. Çok efor harcadık. Zor bir maç oldu. 10 kişi kaldıktan sonra herkes daha çok mücadele etti. Yenilmedik. Geriden gelip öne geçme fırsatımız da vardı. Mutlu değiliz ama yenilmediğimiz için buruk bir sevinç yaşıyoruz."

Okan Buruk'tan derbi için farklı yaklaşım!

İLKAY GÜNDOĞAN'DAN '10 KİŞİ' ANALİZİ

"1 puandan mutlu olmamız gerekiyor. 55-60 dakikada eksik oynamak kolay değil. Aslında 10 oyuncuyla oynadığımız oyunu 11 kişiyken oynamamız gerekiyordu. İlk 30 dakikada çok sabırsız ve aceleci oynadık. Kolay top kaybıyla zaten 10 kişi kaldık. Golü kalemizde gördüğümüz pozisyonda da hata yaptık. İkinci yarıda iyi oynadığımızı düşünüyorum. 1 puanı fazlasıyla hak ettik. 3 puana daha yakın taraf olduğumuzu düşünüyorum. Kırmızı kart sonrası hocayla hızlıca temas kurduk. Orada bir formasyon değişikliği yaptık."

Okan Buruk'tan derbi için farklı yaklaşım!

MARIO LEMINA'DAN 'YORGUNLUK' VURGUSU

"Ben kendimle ilgili konuşmak istemiyorum. Bugün iyi mücadele ettik, özellikle Liverpool maçından sonra... İyi başladık, daha da iyi başlayabilirdik. Liverpool maçının da yorgunluğu oldu. 11'e karşı 10, iyi oynadığımızı düşünüyorum. Yenilgisiz bir şekilde devam ediyoruz. Bana nerede görev verilirse orada oynayıp maksimumu vermek istiyorum. Ayrıca bugün çok önemli bir oyuncumuz olan Davinson'u kırmızı karttan dolayı kaybettik."

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA LIVERPOOL ZAFERİNİN GOLÜNÜ KİM ATMIŞTI?
Temsilcimiz, Victor Osimhen'in golüyle 1-0 galip gelmişti.
