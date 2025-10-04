Galatasaray Beşiktaş maç sonucu! GS BJK maçı kaç kaç bitti?

Bugün RAMS Park'ta oynanan GS BJK derbisinde heyecanlı anlar yaşandı. Sanchez'in kırmızı kart görmesi, Singo'nun sakatlanması maçın önemli dakikaları arasında yer alırken Galatasaray maç sonucu da merak edildi.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

RAMS Park'ta bugün oynanan GS BJK derbisinde Abraham, ilk golü atarken Sanchez kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Singo'nun sakatlandığı maçta teknik direktör Sergen Yalçın da sarı kart gördü. İlk yarıda BJK 1-0 önde ilerlerken Galatasaray Beşiktaş maç sonucu 1-1 oldu.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU

Derbide ilk golü atan Abraham'ın ardından İlkay Gündoğan, 55. dakikada şutu ile maçın skorunu 1-1 yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı gergin geçerken ikinci yarıda da heyecan sürdü. Karşılaşma sona ererken skor 1-1 oldu.

GS BJK DERBİ MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ?

Trendyol Süper Lig mücadelesiyle tarihlerinde 359. kez karşı karşıya gelen iki takım mücadele etti. RAMS Park'ta oynanan mücadelenin ilk yarısı 1-0 sona ererken ikinci yarının başlarında GS, skoru 1-1 yaptı. Karşılaşma 4 dakikalık uzatmanın ardından sona erdi.