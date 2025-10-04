Galatasaray Beşiktaş maçı ilk yarı kaç kaç bitti? GS BJK maçında önemli dakikalar

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan GS BJK maçında ilk yarı sona erdi. Milyonlarca kişinin takip ettiği dev derbinin ilk yarı skoru belli oldu.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI İLK YARI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Galatasaray Beşiktaş maçının ilk yarısı sona erdi. İlk yarı sonucuna göre Beşiktaş 1-0'lık skorla önde tamamladı. Dev derbide mücadelede ilk yarı arasına girildi, heyecanla ikinci yarı bekleniyor.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ ÖNEMLİ DAKİKALAR

9' Ceza sahasına gelen ortaya Emirhan etkili bir kafa vurdu ve Uğurcan'dan kurtarış gelirken Singo, sakatlığı nedeniyle maçtan çıktı.

Maçın 24. dakikasında Yasin Kol, Sergen Yalçın'a sarı kart gösterirken bir diğer önemli an ise Galatasaray'ın 10 kişi kaldığı an oldu. Sanchez'in kırmızı kart görmesinin ardından GS, derbiye 10 kişi devam ediyor.