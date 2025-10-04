Galatasaray kaç maçtır yenilmiyor? Süper Lig’de GS yenilmezlik serisi 2025

Galatasaray, iç sahada Beşiktaş ile yaptığı son 8 müsabakada mağlubiyet görmedi. Bugünkü maç sonrasında Galatasaray kaç maçtır yenilmiyor araştırması da başladı. İşte Galatasaray'ın yenilmezlik serisi.

GALATASARAY KAÇ MAÇTIR YENİLMİYOR?

Sarı kırmızılı ekip iç sahada Beşiktaş ile yaptığı son 8 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Bu akşam oynanan derbide ilk yarı Beşiktaş'ın attığı gol ile 1-0 sona ererken ikinci yarının golü İlkay Gündoğan tarafından kaydedildi. Galatasaray, Süper Lig'de 2025-26 sezonuna da "7'de 7" yaparak iyi başladı. En yakın rakibinin 6 puan önünde zirvede yer alan Galatasaray, Beşiktaş'ı yenmesi durumunda 8 maçtır yenilmiyor olacak. GS, Trendyol Süper Lig'deki son 15 maçından galibiyetle ayrılıyor. Beşiktaş maçında aldığı 1 puan sonrasında Galatasaray'ın yenilmezlik serisi 16 oldu.

GALATASARAY YENİLMEZLİK SERİSİ 2025 SÜPER LİG

2025-26 sezonunda 7'de 7 yaparak sezona başlayan Galatasaray puan tablosunda ilk sırada yer alırken en yakın rakibi ile 6 puan önünde ilerliyor. GS, JK derbisinde galip gelerek 8'de 8 yapmış oldu. Ligde en son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş deplasmanında alan GS sonradan oynadığı 15 maçı kazandı. GS BJK maçının 1-1 sona ermesinin üzerine GS 16 maçtır yenilmemiş oldu.