Galatasaray kaç maçtır yenilmiyor? Süper Lig’de GS yenilmezlik serisi 2025

Süper Lig'de bu akşam oynanan GS BJK derbisi sona erdi. Süper Lig'de yenilmezlik serisi ile adından söz ettiren Galatasaray kaç maçtır yenilmiyor merak edilirken GS BJK maçı sona erdi.

Galatasaray kaç maçtır yenilmiyor? Süper Lig’de GS yenilmezlik serisi 2025
, iç sahada ile yaptığı son 8 müsabakada mağlubiyet görmedi. Bugünkü maç sonrasında Galatasaray kaç maçtır yenilmiyor araştırması da başladı. İşte Galatasaray'ın yenilmezlik serisi.

GALATASARAY KAÇ MAÇTIR YENİLMİYOR?

Sarı kırmızılı ekip iç sahada Beşiktaş ile yaptığı son 8 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Bu akşam oynanan derbide ilk yarı Beşiktaş'ın attığı gol ile 1-0 sona ererken ikinci yarının golü tarafından kaydedildi. Galatasaray, Süper Lig'de 2025-26 sezonuna da "7'de 7" yaparak iyi başladı. En yakın rakibinin 6 puan önünde zirvede yer alan Galatasaray, Beşiktaş'ı yenmesi durumunda 8 maçtır yenilmiyor olacak. GS, Trendyol Süper Lig'deki son 15 maçından galibiyetle ayrılıyor. Beşiktaş maçında aldığı 1 puan sonrasında Galatasaray'ın yenilmezlik serisi 16 oldu.

Galatasaray kaç maçtır yenilmiyor? Süper Lig’de GS yenilmezlik serisi 2025

GALATASARAY YENİLMEZLİK SERİSİ 2025 SÜPER LİG

2025-26 sezonunda 7'de 7 yaparak sezona başlayan Galatasaray puan tablosunda ilk sırada yer alırken en yakın rakibi ile 6 puan önünde ilerliyor. GS, JK derbisinde galip gelerek 8'de 8 yapmış oldu. Ligde en son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş deplasmanında alan GS sonradan oynadığı 15 maçı kazandı. GS BJK maçının 1-1 sona ermesinin üzerine GS 16 maçtır yenilmemiş oldu.

Galatasaray’ın golünü kim attı? GS BJK maçı bitti mi?
