Galatasaray’ın golünü kim attı? GS BJK maçı bitti mi?

Bugün Süper Lig'de oynanan GS BJK derbisinde ilk yarı 1-0 sona ererken ikinci yarı başladı. Beşiktaş'ın golünü Abraham atarken Galatasaray'ın golünü kim attı merak ediliyor.

GALATASARAY'IN GOLÜNÜ KİM ATTI?

Mert'in pasını sektiren Ndidi, Toreira'nın müdahalesi ile top İlkay'a gitti. Kaleci ile karşı karşıya gelmesinin ardından Galatasaray'ın golünü 55. dakikada İlkay Gündoğan attı.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI BİTTİ Mİ?

Trendyol Süper Lig'de RAMS Park'ta oynanan GS BJK derbisinin ilk yarısı 1-0 biterken ikinci yarı başladı. Karşılaşma henüz sona ermezken maçın 55. dakikasında Galatasaray'ın golü ile skor 1-1 oldu. Müsabaka devam ediyor.

GALATASARAY İLK İSABETLİ ŞUTUNU İKİNCİ YARIDA ATTI

İlk yarıyı Abraham'ın golü ile 1-0 önde tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarıda da mücadelesine devam ediyor. Galatasaray, ilk isabetli şutunu 55. dakikada atarken ikinci isabetli şutu ise gol oldu.