Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Tesla ve Ford fiyatı düşecek mi? Vergi iptalinin ardından indirim beklentisi

Resmi Gazete’de yayımlanan ve ABD menşeili otomobillere uygulanan ek vergileri kaldıran kararın ardından ABD menşeili Tesla ve Ford modellerinde indirim olup olmayacağı merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tesla ve Ford fiyatı düşecek mi? Vergi iptalinin ardından indirim beklentisi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 17:29
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 17:31

Kararla beraber 2018’den bu yana ABD kaynaklı bazı ürünlere uygulanan ek gümrük vergileri kaldırıldı.

Karar sonrası dikkatler özellikle ve modellerinin fiyatlarına yöneldi.

2018’den itibaren uygulanan yüzde 60’lık ek iptal edildi.

Fakat elektrikli araçlar için geçerli olan yüzde 30 ek vergi ya da en az 8.500 dolar ek mali yükümlülük sürüyor.

Tesla ve Ford fiyatı düşecek mi? Vergi iptalinin ardından indirim beklentisi

TESLA FİYATI DÜŞECEK Mİ?

Tesla’da kısa süreçte büyük bir indirim öngörülmüyor.

Ancak uzun vadede ithalat maliyetlerinin azalması ve rekabetin artmasıyla fiyatlarda kademeli bir gerileme olması bekleniyor.

Tesla Model Y Standart Range şu an 2.3 milyon TL düzeyinde.

Yeni düzenleme sonrasında aynı modelin fiyatı güncellemeye bağlı şekilde 2 milyon TL altına düşebilir.

Tesla ve Ford fiyatı düşecek mi? Vergi iptalinin ardından indirim beklentisi

FORD FİYATI İNDİRİM OLACAK MI?

Yeni karar ile birlikte Ford modellerinde ise, ’de en fazla tercih edilen markalardan biri olması sebebiyle sınırlı indirimler görülebilir.

Ancak Avrupa veya Türkiye’de üretilen Ford modellerinde fiyatların değişeceği düşünülmüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hangi otomobillere ek vergi geldi hangilerinde kalktı? Tesla ve Ford ABD markası mı?
ETİKETLER
#Türkiye
#tesla
#elektrikli araç
#gümrük vergisi
#Ford
#fiyat indirimi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.