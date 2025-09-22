Tesla ve Ford fiyatı düşecek mi? Vergi iptalinin ardından indirim beklentisi

Kararla beraber 2018’den bu yana ABD kaynaklı bazı ürünlere uygulanan ek gümrük vergileri kaldırıldı.

Karar sonrası dikkatler özellikle Tesla ve Ford modellerinin fiyatlarına yöneldi.

2018’den itibaren uygulanan yüzde 60’lık ek gümrük vergisi iptal edildi.

Fakat elektrikli araçlar için geçerli olan yüzde 30 ek vergi ya da en az 8.500 dolar ek mali yükümlülük sürüyor.

TESLA FİYATI DÜŞECEK Mİ?

Tesla’da kısa süreçte büyük bir indirim öngörülmüyor.

Ancak uzun vadede ithalat maliyetlerinin azalması ve rekabetin artmasıyla fiyatlarda kademeli bir gerileme olması bekleniyor.

Tesla Model Y Standart Range şu an 2.3 milyon TL düzeyinde.

Yeni düzenleme sonrasında aynı modelin fiyatı güncellemeye bağlı şekilde 2 milyon TL altına düşebilir.

FORD FİYATI İNDİRİM OLACAK MI?

Yeni karar ile birlikte Ford modellerinde ise, Türkiye’de en fazla tercih edilen markalardan biri olması sebebiyle sınırlı indirimler görülebilir.

Ancak Avrupa veya Türkiye’de üretilen Ford modellerinde fiyatların değişeceği düşünülmüyor.