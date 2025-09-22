Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Hangi otomobillere ek vergi geldi hangilerinde kalktı? Tesla ve Ford ABD markası mı?

Yeni yapılan düzenlemeyle beraber ABD kaynaklı otomobillere vergi indirimi getirildi. Kararla birlikte ABD üretimli otomobiller ilgi konusu oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hangi otomobillere ek vergi geldi hangilerinde kalktı? Tesla ve Ford ABD markası mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 16:47
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 16:47

Ticaret Bakanlığı, alanında artan baskısı ve adaletsiz rekabeti engellemek amacıyla yeni bir düzenleme açıkladı.

Cumhurbaşkanı kararı ile çıkışlı bazı malların ithalatına konulan ek mali yükümlülükler kaldırılırken, aynı zamanda ithal otomobillerde uygulanacak yeni gümrük oranları da belirlendi.

Karara göre, 2018 senesinde yürürlüğe giren ABD menşeili ürünlere dair ek mali yükümlülük kararı feshedildi.

Hangi otomobillere ek vergi geldi hangilerinde kalktı? Tesla ve Ford ABD markası mı?

TESLA VE FORD AMERİKAN MARKASI MI?

ABD’de üretilen hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli otomobillerin seviyelerinde indirim yapıldı.

Bu gelişme sonrası

  • Ford,
  • Jeep,
  • Buick,
  • Cadillac,
  • Chevrolet,
  • Chrysler,
  • Dodge,
  • GMC,
  • Hummer,
  • Lincoln,
  • Lucid,
  • Seres ve
  • Tesla gibi markaların ithalatında indirimli dönem başladı.
Hangi otomobillere ek vergi geldi hangilerinde kalktı? Tesla ve Ford ABD markası mı?

HANGİ MARKALARA EK VERGİ UYGULANDI?

Çin ve Japonya’dan ithal edilen hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli araçların gümrük vergileri artırılırken; ABD’de üretilen aynı tip araçlarda vergi seviyeleri düşürüldü.

Avrupa ve Güney Kore’de üretilen otomobiller için ise mevcut oranlarda herhangi bir yenilik yapılmadı.

Sıkça Sorulan Sorular

Hangi ülkelerden gelen araçlara ek vergi getirildi?
Çin ve Japonya menşeili hibrit ve elektrikli otomobillerde gümrük vergileri yükseltildi.
ETİKETLER
#abd
#tesla
#gümrük vergisi
#ithalat
#otomotiv
#Ford
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.