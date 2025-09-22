Hangi otomobillere ek vergi geldi hangilerinde kalktı? Tesla ve Ford ABD markası mı?

Ticaret Bakanlığı, otomotiv alanında artan ithalat baskısı ve adaletsiz rekabeti engellemek amacıyla yeni bir düzenleme açıkladı.

Cumhurbaşkanı kararı ile ABD çıkışlı bazı malların ithalatına konulan ek mali yükümlülükler kaldırılırken, aynı zamanda ithal otomobillerde uygulanacak yeni gümrük oranları da belirlendi.

Karara göre, 2018 senesinde yürürlüğe giren ABD menşeili ürünlere dair ek mali yükümlülük kararı feshedildi.

TESLA VE FORD AMERİKAN MARKASI MI?

ABD’de üretilen hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli otomobillerin gümrük vergisi seviyelerinde indirim yapıldı.

Bu gelişme sonrası

Ford,

Jeep,

Buick,

Cadillac,

Chevrolet,

Chrysler,

Dodge,

GMC,

Hummer,

Lincoln,

Lucid,

Seres ve

Tesla gibi markaların ithalatında indirimli dönem başladı.

HANGİ MARKALARA EK VERGİ UYGULANDI?

Çin ve Japonya’dan ithal edilen hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli araçların gümrük vergileri artırılırken; ABD’de üretilen aynı tip araçlarda vergi seviyeleri düşürüldü.

Avrupa ve Güney Kore’de üretilen otomobiller için ise mevcut oranlarda herhangi bir yenilik yapılmadı.