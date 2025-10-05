Galatasaray'dan derbi sonrası hakem tepkisi!

Galatasaray'dan derbinin hakemi Yasin Kol'a olay bir gönderme geldi. Aslan, derbi hakemini eleştiri oklarının hedefine taşıdı.

GALATASARAY'DAN YASİN KOL ÇIKIŞI

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından resmi X hesabından Yasin Kol'a tepki gösterdi. Sarı kırmızılılar, Arda Kardeşler'in Trabzonspor maçında yaptığı hatayı, Yasin Kol'un devam ettirdiği pozisyonla birleştirip paylaştı.

DERBİDE NE OLMUŞTU?

Maçın ikinci yarısında Yasin Kol'un avantaja bıraktığı bir pozisyonda Galatasaray'ın hücuma çıkmasının ardından hakem, oyunu durdurmuş ve en direkt serbest vuruş vermişti.