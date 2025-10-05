Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Futbol
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'dan derbi sonrası hakem tepkisi!

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından sarı kırmızılılardan sosyal medya paylaşımı geldi. Son şampiyon, hakeme dair sert bir çıkışta bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'dan derbi sonrası hakem tepkisi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
05.10.2025
saat ikonu 00:41
|
GÜNCELLEME:
05.10.2025
saat ikonu 00:41

'dan derbinin hakemi Yasin Kol'a olay bir gönderme geldi. Aslan, hakemini eleştiri oklarının hedefine taşıdı.

GALATASARAY'DAN YASİN KOL ÇIKIŞI

Galatasaray, derbisinin ardından resmi X hesabından Yasin Kol'a tepki gösterdi. Sarı kırmızılılar, 'in Trabzonspor maçında yaptığı hatayı, Yasin Kol'un devam ettirdiği pozisyonla birleştirip paylaştı.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1974568213078814972

DERBİDE NE OLMUŞTU?

Maçın ikinci yarısında Yasin Kol'un avantaja bıraktığı bir pozisyonda Galatasaray'ın hücuma çıkmasının ardından , oyunu durdurmuş ve en direkt serbest vuruş vermişti.

Galatasaray'dan derbi sonrası hakem tepkisi!

Sıkça Sorulan Sorular

MAÇTA TEPKİ GÖSTERİLMİŞ MİYDİ?
Okan Buruk, maçta sinirlenmiş ve derbi sonrasında da açıklamalarında bu durumu dile getirmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Nihat Kahveci'den Galatasaray için çarpıcı tespit: "Victor Osimhen sıkıntılı"
Serdar Ali Çelikler'den derbi çıkışı: Sergen Yalçın'a da Okan Buruk'a da mesaj verdi!
ETİKETLER
#galatasaray
#galatasaray
#beşiktaş
#trendyol süper lig
#hakem
#hakem
#arda kardeşler
#derbi
#yasin kol
#Yasin Kol
#Futbol
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.