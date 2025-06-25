Erdoğan - Trump görüşmesi dünya basınında: 100 milyar dolarlık ticaret hacmine vurgu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD lideri Donald Trump, NATO Zirvesi'nde bir araya geldi. İki lider, görüşmede, küresel ve bölgesel konuları ele aldı. Dünya basını bu görüşmeyi yakından takip etti ve iki ülke arasındaki toplam ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaşabileceğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için Lahey'e gitti. Burada ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya basınının yakın markajındaydı. İki liderin görüşmesi de uluslararası basında geniş yer buldu.

Erdoğan, ABD ve Türkiye'nin ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarabileceğini dile getirdi ve bu amaçla savunma ile enerji alanlarında yatırımlar yapılabileceğini belirtti. İki lider, Rusya ve Ukrayna savaşına dair de görüş alışverişinde bulundu.

'YAKIN İŞBİRLİĞİ' ÇAĞRISI

Erdoğan ve Trump'ın görüşmesine ilişkin haberlerde, Türkiye-ABD arasında iş birliğinin yakın dönemde artabileceğine dikkat çekildi. Fransız basınından Le Monde, Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna çatışmasının sona ermesi için "yakın iş birliği" çağrısında bulunduğunu belirtti. Haberde, Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamaya da yer verildi. Erdoğan'ın, "Başkan Trump'ın çabaları sayesinde İsrail ile İran arasında varılan ateşkesten memnun olduğunu ve bu durumun kalıcı hale gelmesini umduğunu" dile getirdiği ifade edildi.

ABD'DEN SONRA 2. EN BÜYÜK ORDU TÜRKİYE'DE

Bloomberg, iki liderin görüşmesinin 'gergin ilişkilere son vermek' amacıyla gerçekleştiğini yazdı. Haberde Türkiye'nin NATO bünyesinde ABD'den sonra ikinci en büyük ordusuna sahip olduğu vurgulanırken, iki liderin ittifakın caydırıcılığını artırmaya yönelik atılabilecek adımları görüştüğü belirtildi.

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN İŞ BİRLİĞİ

Arabnews, Türkiye ve ABD arasındaki iş birliğinin yakın zamanda artabileceğini belirtti. Türkiye'nin Ukrayna savaşının bitmesi için ABD ile birlikte çalışabileceğini yazdı. Haberde, iki liderin, savunma sanayii alanında iş birliğinin artırılması için görüş alışverişinde bulunduğu ve bu alandaki ortaklığın ikili ticareti önemli ölçüde büyüteceği bildirildi. Ayrıca iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolar hedefine ulaşabileceği sözlerine de yer verildi.

ENERJİ VE YATIRIMDA GENİŞ İŞ BİRLİĞİ POTANSİYELİ

Yunanistan'ın Real gazetesi, iki liderin "Gazze'deki insani dramın en kısa sürede sona ermesi" ve Rusya-Ukrayna savaşının barışçıl bir çözüme kavuşması için yakın diyaloğun önemine vurgu yaptı. Ayrıca haberde, Türkiye ve ABD arasındaki potansiyel ekonomik iş birliğine de dikkat çekti. Haberde, "iki ülkenin başta enerji ve yatırım olmak üzere çeşitli sektörlerde geniş bir iş birliği potansiyeli bulunduğu" ifade edildi.

Hindistan merkezli India Today'in haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın Gazze'deki insani krizin çözülmesi için yakın iş birliği yapabileceği kaydedildi. India Today, Erdoğan'ın İran-İsrail çatışmasının sona ermesinde Trump'ın oynadığı rolü övdüğünü belirterek, iki liderin ülkeler arası diyaloğu geliştirmeyi hedeflediğini ifade etti.