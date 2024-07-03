Erdoğan ve Putin'in görüşme saati belli oldu: Ana gündem Suriye

03 Temmuz 2024 11:31 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 11:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak ile Kazakistan'a gitti.

Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve ilgililer uğurladı.

KAFİLEDE KİMLER VAR?

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de Kazakistan'a gitti.

Erdoğan'ın zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya gelerek kapsamlı bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

BİRÇOK KONU ELE ALINACAK

Bölgesel güvenlik, ortak altyapı projeleri, ulaştırma ve enerji işbirliği konularının gündeme gelmesi beklenen ŞİÖ zirvesinde Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanması ve Gazze için ateşkes vurgusu yapılması da öngörülüyor.

Zirveye, 16 ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılacak. Zirve sonrası çeşitli alanlarda 20'den fazla belgenin kabul edilmesi planlanıyor.

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