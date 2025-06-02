Erdoğan'ın çağrısına Beyaz Saray'dan cevap var: Trump Türkiye'de görüşmeye açık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Putin, Zelenski ve Trump'ı bir araya getirmek istiyoruz." sözlerine Beyaz Saray'dan cevap geldi. Açıklamada ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'de görüşmeye açık olduğu belirtildi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Türkiye'de görüşmeye "açık" olduğunu açıkladı.

"HER İKİ LİDER DE MASADA OLMALI"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray bahçesinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i bir araya getirme önerisine dair soru üzerine Leavitt, "Başkan, eğer böyle bir durum söz konusu olursa buna açık olduğunu söyledi ancak her iki liderin ve her iki tarafın da masaya birlikte oturmasını istiyor" dedi.



Leavitt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yöndeki teklifini destekleyen Trump'ın liderler düzeyinde bir görüşmenin barış sürecine katkı sağlayabileceğine inandığını aktardı.

"TRUMP'IN ÇAĞRISIYLA MASAYA GELDİLER"

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yeniden başlayan görüşmelere değinen Leavitt, "Bugün Başkan Trump'ın çağrısıyla tarafların masaya geldiğini gördük. Ancak bu savaş, müzakere masasında sonlanmalı. Başkan, bunu hem kamuoyuna açık hem de özel olarak iki tarafa da çok net bir şekilde ifade etti" dedi.



Ukrayna'nın dün Rusya'daki hava üslerine düzenlediği dron saldırılarına da değinen Leavitt, "Başkan'ın tepkisi netti. Çok fazla insan öldü. Bu savaşın her iki taraf için de acımasız geçtiğini düşünüyor ve artık sona ermesi gerektiğine inanıyor" dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna görüşmelerine atıfta bulunarak "Putin, Zelenski, Trump'ı bir araya getirmek istiyoruz. İstanbul'u barış merkezi haline getirelim istiyorum. Bu buluşmadan sonra adımını atacağız." ifadelerini kullanmıştı.