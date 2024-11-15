Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan imaj değiştirdi, sosyal medya yıkıldı! İktidar değişiminin simgesiydi, artık yok

15 Kasım 2024 10:02 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 10:41

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bu kez bambaşka bir konuyla gündem oldu. İmaj değiştiren Paşinyan, ayna karşısına geçtiği anları sosyal medyada paylaştı. Paşinyan'ın videosu binlerce kişi tarafından izlendi ve yorum aldı.

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Ermenistan​ Başbakanı Nikol Paşinyan​ imaj tazeledi. Sıklıkla Azerbaycan​ ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle gündem olan Paşinyan bu kez bambaşka bir konuyla insanların karşısına çıktı. Sosyal medyada paylaşım yapan Paşinyan, tarz değişikliğine gitti.

Paşinyan, ''Merhaba ak sakallı'' notuyla paylaştığı videoda, elindeki havluyu yüzüne ilk sürdüğünde sakallı ve bıyıklı, havluyu çektiğinde ise sakalsız ve bıyıksız bir şekilde görünüyor. Paşinyan, videonun sonunda ise göz kırpıyor.

SAKAL​ İKTİDAR DEĞİŞİMİNİN SİMGESİYDİ

Paşinyan, sakalını neden kestiğini açıklamadı. Fakat sakalını 2018 yılında, iktidar değişimi sırasında bırakmış, 6 yıl boyunca ise hiç kestirmedi.

Sakal 2018 yılında adeta iktidar değişiminin simgesiydi. Paşinyan'ın neredeyse tüm yandaşları protestolar sırasında ve sonrasında sakal bırakmıştı.

SOSYAL MEDYA PAŞİNYAN'IN YENİ İMAJIYLA SALLANDI

Paşinyan'ın bu sıra dışı paylaşımı sosyal medyada çokça izlendi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Paşinyan'ın yeni imajını beğendiğini ifade ederken bazıları ise hiç yakışmadığını belirtti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Paşinyan için söylediği sözleri hatırlattı:

''Ne oldu Paşinyan?''