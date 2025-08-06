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 | Berrak Arıcan

Ermenistan doğruladı: Başbakan Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ABD'de görüşecek

Ermenistan hükümeti, Başbakan Nikol Paşinyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ABD'de görüşeceğini doğruladı. Açıklamada, tarihlerin ise 7-8 Ağustos olduğu belirtildi.

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Ermenistan doğruladı: Başbakan Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ABD'de görüşecek
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 10:50

hükümeti, Ermenistan Başbakanı 'ın 7-8 Ağustos'ta ’yi ziyaret edeceğini doğruladı. Paşinyan’ın ABD Devlet Başkanı ile görüşeceği kaydedilen açıklamada, Ermenistan Başbakanının ayrıca Cumhurbaşkanı ile Trump’ın da katılacağı üçlü bir görüşme gerçekleştireceği aktarıldı.

Ermenistan doğruladı: Başbakan Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ABD'de görüşecek

Paşinyan-Trump görüşmesinin ABD-Ermenistan stratejik ortaklığını derinleştireceği aktarılan açıklamada, 3'lü görüşmenin gündeminde ise bölgesel barış, refah ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi konularının olduğu kaydedildi.

3'LÜ GÖRÜŞME CUMA GÜNÜ

Ermenistan basını, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin ortak açıklamasının beklendiğine de vurgu yaparak, görüşmenin 8 Kasım Cuma günü yerel saatle 16.00 (TSİ. 23.00) sıralarında yapılmasının planlandığını yazdı.

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ETİKETLER
#Ermenistan
#azerbaycan
#ilham aliyev
#nikol paşinyan
#Abd
#Donald Trump
#Bölgesel Barış
#Dünya
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