Ermenistan doğruladı: Başbakan Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ABD'de görüşecek

Ermenistan hükümeti, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 7-8 Ağustos'ta ABD’yi ziyaret edeceğini doğruladı. Paşinyan’ın ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile görüşeceği kaydedilen açıklamada, Ermenistan Başbakanının ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Trump’ın da katılacağı üçlü bir görüşme gerçekleştireceği aktarıldı.

Paşinyan-Trump görüşmesinin ABD-Ermenistan stratejik ortaklığını derinleştireceği aktarılan açıklamada, 3'lü görüşmenin gündeminde ise bölgesel barış, refah ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi konularının olduğu kaydedildi.

3'LÜ GÖRÜŞME CUMA GÜNÜ

Ermenistan basını, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin ortak açıklamasının beklendiğine de vurgu yaparak, görüşmenin 8 Kasım Cuma günü yerel saatle 16.00 (TSİ. 23.00) sıralarında yapılmasının planlandığını yazdı.