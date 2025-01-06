Ermenistan ordusundan Azerbaycan mevzilerine ateş! Son günlerde ihlaller arttı

06 Ocak 2025 13:06 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 13:11

Ermenistan ordusu, sınırda Azerbaycan mevzilerine ateş açtı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan birliklerinin, Laçın'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 22.00-22.10 arasında Ermenistan​ Silahlı Kuvvetleri’ne ait birliklerin Gorus ilinin Dığ ve Hanazak yerleşkesindeki mevzilerinden, Azerbaycan​ ordusuna ait Laçın ilinin Zabuh ve Cağazur yerleşkesindeki mevzilerine aralıklarla ateş açtığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, Ermeni silahlı kuvvetlerine bağlı birliklerin son günlerde Azerbaycan mevzilerine birkaç kez ateş açtığı ve tüm bu ihlallerin kayda geçirildiği bildirildi.