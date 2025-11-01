Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Dünya
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Ermenistan pasaport damgalarındaki Ağrı Dağı sembolünü kaldırdı

Ermenistan, yıllardır Türkiye ile arasında büyük bir gerilime neden olan Ağrı Dağı konusunda önemli bir geri adım attı. Ülkeye giriş ve çıkışlarda kullanılan pasaport damgalarındaki Ağrı Dağı sembolü bugün itibariyle yürürlükten kaldırıldı. Ülkenin başbakanı Paşinyan da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ermenistan pasaport damgalarındaki Ağrı Dağı sembolünü kaldırdı
'da hükümetin 11 Eylül tarihinde alınan karar kapsamında ülkeye giriş çıkışlarda kullanılan damgalarındaki değişiklik yürürlüğe girdi. Yeni değişiklikle Ermenistan pasaportlarında kullanılan Ağrı Dağı'nın da yer aldığı damga bugün itibariyle uygulamadan kaldırıldı.

PAŞİNYAN: DEVLETİMİZİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN YAPIYORUZ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan daha önce yaptığı açıklamada, Ermenistan ile arasındaki hiçbir müzakerede Ağrı Dağı'nın pasaportlardan kaldırılması konusunun gündeme gelmediğini ve gelemeyeceğini söyleyerek, bu kararın tamamen stratejisinden kaynaklandığını belirtmişti.

Ermenistan pasaport damgalarındaki Ağrı Dağı sembolünü kaldırdı

Paşinyan, "Güvenlik stratejisinde meşruiyet unsuru kilit öneme sahiptir. Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini uluslararası olarak tanınan topraklar ve sınırlar çerçevesinde kabul etmemiz gerekir. Bunu devletimizin sürekliliğini sağlamak için yapıyoruz" demişti.

TGRT Haber
