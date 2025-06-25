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 | Berrak Arıcan

Ermenistan'da darbeyle suçlanan Başpiskopos Bagrat Galstanyan gözaltında

Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan, Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ı 'darbe planı yapmakla' suçladı. Başpiskopos Galstanyan gözaltına alındı

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Ermenistan'da darbeyle suçlanan Başpiskopos Bagrat Galstanyan gözaltında
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 15:25

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, "darbe planı yapmakla" suçlanan Başpiskopos Galstanyan'ın evinde arama yaptı. Güvenlik güçleri, Galstanyan'ın evinde yapılan aramalar sırasında çok sayıda paket ve kutuyu delil olarak aldı. Aramaların ardından bir süre sonra Galstanyan evden çıkarılarak gözaltına alındı.

Ermenistan Soruşturma Komitesi, ilgili soruşturma kapsamında 14 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ermenistan'da darbeyle suçlanan Başpiskopos Bagrat Galstanyan gözaltında

'TERÖR EYLEMİ HAZIRLIKLARI' ENGELLENDİ

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kasım 2024'ten beri "darbe planı yaptığını" açıkladığı Başpiskopos Galstanyan'ın başını çektiği bir grubun "terör eylemi hazırlıklarının" kolluk kuvvetleri tarafından engellendiğini duyurmuştu.

Ermenistan Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Galstanyan'ın liderlik ettiği bir grubun "darbe hazırlığında olduğu" belirtilmişti.

Ermenistan'da darbeyle suçlanan Başpiskopos Bagrat Galstanyan gözaltında

ERMENİSTAN KARIŞMIŞTI

Ermeni Kilisesinin örgütlediği bazı vatandaşlar ve politikacılar, 4 Mayıs 2024'te Tavuş ve Şirak bölgelerinden Başpiskopos Galstanyan'ın önderliğinde başkent Erivan'a yürüyüş başlatmış, ardından başkent başta olmak üzere ülke çapında eylemler yapılmıştı.

İstifasını talep eden Kilise'nin hükümet işlerinden uzak durmasını isteyen Paşinyan, yönetim değişikliğinin ancak seçimler yoluyla yapılabileceğini belirtmişti.

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ETİKETLER
#Ermenistan
#Erivan
#Darbe Planı
#Başpiskopos Galstanyan
#Terör Eylemi
#Ermeni Kilisesi
#Dünya
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