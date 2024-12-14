Esad ailesinin uyuşturucu imparatorluğu! Muhalifler tek tek ortaya çıkardı

14 Aralık 2024 12:27 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 12:27

Suriye’nin eski Devlet Başkanı Beşar Esad’ın ülkeyi terk etmesinin ardından, muhalifler Şam’ın batısında büyük bir uyuşturucu laboratuvarı buldu. Suriye’nin rejiminin uyuşturucu ticaretinden yıllık ortalama 2,4 milyar dolar kazanç elde ettiği tahmin ediliyor.

Suriye​'de Esad​ rejimi, Ortadoğu genelinde yaygın olan ve amfetamin benzeri bir uyuşturucu olan captagonun üretimi ve ticaretinden kazanç sağlamakla suçlanıyordu. Ancak Esad ailesi bu suçlamaları her defasından reddediyordu. Batılı hükümetler, her yıl milyarlarca dolarlık bir hacme ulaşan captagon kaçakçılığının Suriye'deki organizasyonunu, Esad’ın kardeşi Mahir Esad ve onun liderliğindeki Dördüncü Tümen ile ilişkilendirmekteydi.

Esad rejiminin yıkılışının ardından sonra Mahir Esad’ın nerede olduğu bilinmezken, rejimin düşüşüyle birlikte gazeteciler ilk kez Suriye’deki captagon ağını araştırma fırsatı buldu.

AKLA GELEBİLECEK HER YERE SAKLAMIŞLAR

Muhalif güçler, Duma kentindeki terk edilmiş bir tesiste gizlenmiş binlerce hap ele geçirdi. Bu haplar, mobilya, meyve, dekoratif çakıl taşları ve voltaj regülatörlerinin içine saklanmış haldeydi.

İHRACATA HAZIRLARDI

Hapların birçoğunun üzerinde captagonu tanımlayan çift hilal logosu ya da "Lexus" ibaresi bulunuyordu. Reuters muhabirlerini tesise götüren muhaliflerden biri cihazlardan birini açarak içindeki hapları gösterirken, “Bunlar ihracata hazır” ifadelerini kullandı.

TİCARET HACMİ 10 MİLYAR DOLAR

New York merkezli New Lines Enstitüsü Captagon Ticareti Projesi Direktörü Caroline Rose, captagonun tahmini küresel ticaret hacminin 10 milyar dolar olduğunu ve devrik Suriye yönetiminin bundan yıllık kazancının yaklaşık 2,4 milyar dolar olduğunu belirtti. Rose, tesisin şimdiye kadar bulunan en büyük captagon laboratuvarlarından biri olduğunu söyledi.