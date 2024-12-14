Suriye'de son durum | Ruslar her şeylerini toplayıp gidiyor: Konvoy halinde Şam'dan ayrıldılar

14 Aralık 2024 09:32 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 16:24

Suriye'de muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesiyle birlikte Esad rejimi yerle bir edildi. Rejimin düşmesini fırsat bilen İsrail ordusu, Suriye içinde 125 km ilerledi. İşgalci İsrail ordusu, askerlerine 'kış boyunca Golan Tepeleri'nde kalma emri' verirken bölgede hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Zırhlı araçlar ile konvoy halinde Şam’dan çıkan Rus askerlerin Tartus şehrinde bulunan Hmeymim Üssü'ne gidişi görüntülendi. İşte Suriye'de yaşanan son gelişmeler...

Canlı Anlatım Özeti RUSLAR SURİYE'DEN AYRILIYOR

TÜRKİYE'NİN ŞAM BÜYÜKELÇİLİĞİ AÇILIYOR

ÜSLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İRAN HALKINDA SORU İŞARETLERİ VAR

İSRAİL, SURİYE'YE HAVA SALDIRILARI DÜZENLEDİ

ABD SURİYE'DEKİ VATANDAŞINI TESLİM ALDI

BLINKEN TÜRKİYE'DEN SONRA IRAK'A GEÇTİ

14.12.2024 15:00

RUSLAR SURİYE​'DEN AYRILIYOR

Suriye'de rejimin muhaliflerin kontrolüne geçmesinin ardından başkent Şam’da bulunan Rus askerler de ayrılmaya başladı. Zırhlı araçlar ile konvoy halinde Şam’dan çıkan Rus askerlerin Tartus şehrinde bulunan Hmeymim Üssü'ne gidişi görüntülendi.

14.12.2024 12:00

TÜRKİYE'NİN ŞAM BÜYÜKELÇİLİĞİ AÇILIYOR

Suriye'de Esad​'ın devrilmesinin ardından Türkiye'nin 2012'den beri kapalı olan Şam büyükelçiliği bugün açılıyor. Büyükelçiliğe Türk bayrağı asılacak.

14.12.2024 08:00

ÜSLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Suriye'de Esad rejiminin çökmesiyle birlikte Rus üslerinin durumu merak konusu oldu. Bir Amerikan teknoloji şirketi o üslerin uydu fotoğraflarını yayınladı. Üslerdeki bazı malzemelerin taşınmak üzere kargo uçaklarına konulduğu görüldü.

14.12.2024 06:00

İRAN HALKINDA SORU İŞARETLERİ VAR

“New York Times” gazetesinde yer alan haberde, İran’ın uzun yıllar Esad rejimini ayakta tutmak için milyarlarca dolar para ve insan gücü harcadığına dikkat çekilirken, Şam rejimin 11 günde düşmesi sonrası İran halkında soru işaretleri oluştuğu öne sürüldü. İranlı gazeteci Farnaz Fassihi’nin kaleme aldığı haberde, ülkede konuyla ilgili tartışmalara yer verilirken, en sert eleştirileri yapanlar arasında muhafazakar kanattan gelenler olduğuna dikkat çekildi.

14.12.2024 01:00

İSRAİL, SURİYE'YE HAVA SALDIRILARI DÜZENLEDİ

İsrail, Beşşar Esed rejiminin devrildiği Suriye'de birçok ile hava saldırısı düzenledi. AA muhabirlerinin saha kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Tel Aviv yönetimi, Esed rejiminin devrildiği Suriye'de farklı yerlere saldırılarını sürdürüyor.

13.12.2024 23:00

ABD SURİYE'DEKİ VATANDAŞINI TESLİM ALDI

ABD'nin, 8 Aralık'ta Baas rejiminin devrilmesiyle güvenlik birimlerinden kurtulduğu anlaşılan vatandaşı Travis Pete Timmerman'ı teslim aldığı belirtildi.

13.12.2024 19:00

BLINKEN TÜRKİYE'DEN SONRA IRAK'A GEÇTİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Beşşar Esad'ın devrilmesinden sonra Suriye'ye "bölgesel bir yaklaşımı koordine etmeyi amacıyla" gerçekleştirdiği ziyaretlerine Irak'tan devam etti.

13.12.2024 18.00

UÇAKSAVAR SİSTEMLER YOK EDİLDİ

Times of Israel​ işgal ordusunun Suriye'ye yönelik hava saldırılarında Esad rejiminin uçaksavar füze sistemlerinin yüzde 85'inden fazlası saldırılarda yok edildiğini yazdı. İsrailli gazetenin haberine göre "bu da İsrail jetlerine ve insansız hava araçlarına İran konusunda hava üstünlüğü" sağladı.

Yer: Suriye