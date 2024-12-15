Esad destekçilerine bir darbe de Almanya'dan! 'Sakın gelmeyin'

15 Aralık 2024 19:29 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 19:33

Suriye'den kaçan Beşar Esad'ın rejimi son burken, Esad destekçilerine bir darbe de Almanya'dan geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Esad destekçilerine 'Almanya'ya gelmeyin' uyarısında bulundu.

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Suriye​'de muhalif güçler, 14 yıldır ülkeyi baskıyla yöneten Beşar Esad​'ı devirmeyi başararak, 61 yıllık Baas rejimine son verdi. Beşar Esad, Moskova’ya sığınırken Suriye’de yarım asırdan fazla süren baskıcı dönem de sona ermiş oldu. Yeni bir sayfanın açıldığı ülkede, Baas rejiminin destekçileri de Esad gibi farklı ülkelere kaçma arayışına girdi.

Almanya​ Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Suriye'deki Esad rejiminin çöküşüne rağmen rejime destek veren ve insan hakları ihlalleriyle savaş suçlarına karışan kişilere yönelik net mesaj verdi. Baerbock, bu kişilerin Almanya’ya sığınmaya çalışmaları durumunda tutuklanarak yargılanacaklarını açıkladı.

'REJİMİN YARDIMCISI BURADA YOK"

Bild am Sonntag gazetesine konuşan Baerbock, Alman hükümetinin Esad rejimiyle bağlantılı ajanlara geçit vermeyeceğini vurguladı. Baerbock, "Eğer Esad rejiminin işkencecileri Almanya’ya kaçmayı planlıyorsa, açıkça belirteyim: İşledikleri korkunç suçlar için yasalarımızın tüm gücüyle hesap soracağız. Bu rejimin hiçbir yardımcısına burada yer yok" ifadelerini kullandı.

Baerbock ayrıca uluslararası güvenlik makamları ve istihbarat servislerinin şu anda mümkün olduğunca yakın bir şekilde birlikte çalışmasının önemli olduğunu kaydetti.