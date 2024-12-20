Esad'ın 1905 askeri kaçtıkları Irak'ta barınamadı! Suriye'ye böyle teslim edildiler

20 Aralık 2024 06:23 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 06:25

Esad rejimi yıkılırken alelacele Irak'a kaçan 1905 asker Suriye'ye iade edildi. Yeni Suriye Hükümeti'ne bağlı birliklerin askerleri teslim alma anı objektiflere yansıdı.

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Suriye'de Beşar Esad​ yönetimindeki Baas rejiminin yıkılmasıyla birlikte, ülkeden kaçan rejim askerleri, bir bir iade edilmeye başlandı. Son olarak Irak​, 1905 rejim askerini Yeni Suriye​ Hükümeti'ne bağlı birliklere teslim etti.

AFTAN YARARLANACAKLAR

Gelişmeyi Irak Güvenlik Medya Ağı, X sosyal medya platformu üzerinden duyurdu. Buradan yapılan açıklamada, Esad rejimine bağlı askerlerin Suriye makamlarının çıkardığı aftan yararlanmaları üzerine El-Kaim Sınır Kapısı'ndan teslim edildiği belirtildi. Askerlerin gitmeden önce ailelerine geri dönmeleri hususunda kendilerinden yazılı taahhütnamenin alındığına dikkat çekilirken, Irak Savunma Bakanlığı'nın elindeki silahların da kurulacak yeni Suriye hükümetine teslim edileceği belirtildi.

TESLİM ANINDAN FOTOĞRAF DA PAYLAŞILDI

Suriye'de kurulan yeni hükümete bağlı kolluk kuvvetleri, Irak Savunma Bakanlığı tarafından iade edilen askerleri teslim aldı. Kaçak askerlerin Suriye'ye geldiği ana ilişkin fotoğraf karesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Görüntülerde tüm askerlerin yerde oturduğu ve kafalarını kaldırmaması dikkat çekti. Devrik Suriye rejimine bağlı yaklaşık 2 bin asker 7 Aralık'ta El-Kaim Sınırı Kapısı üzerinden Irak'a geçmişti.