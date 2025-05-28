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 | Berrak Arıcan

Eşinden tokat yiyen Fransız lider Macron'u çileden çıkaracak afiş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'dan tokat yediği anlar dünya gündemine bomba gibi düştü. Fransa'da bir spor salonuna asılan afiş, Macron'un dile de düştüğünün kanıtı oldu.

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KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 09:08
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 09:29

Fransız lider Emmanuel Macron'un Güney Doğu Asya turuna eşi Brigitte Macron da eşlik etti. Vietnam ziyareti sırasında uçaktan beraber inmeleri beklenen ikili skandal görüntülerle kameralara yansıdı. Brigitte Macron, eşi Macron'a tokat attı, o anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

MACRON'U ÇİLEDEN ÇIKARACAK AFİŞ

Dünya gündemine bomba gibi düşen tokat görüntülerinin ardından sosyal medyada çokça konuşulan Macron'u çileden çıkaracak bir afiş ise adeta viral oldu. Fransa'da bir spor salonu Macron'un yüzünü yaralı bir şekilde gösterip, ''Karınız sizi dövüyor mu? Kendini savunma derslerimize katılın!'' diye reklam yaptı. Bu afiş de sosyal medyada binlerce kişi tarafından beğenildi ve paylaşıldı.

Eşinden tokat yiyen Fransız lider Macron'u çileden çıkaracak afiş

TOKAT KRİZİNDE İLK AÇIKLAMA

Macron çiftinin arasında yaşanan tokat krizi, ikilinin arasının bozuk olduğu düşüncesini doğurunca Elysée Sarayı'ndan bir açıklama gelmişti. Elysée danışmanı, Fransız medyasına yaptığı açıklamada o an görüntülere ''Russia Today ve arkadaşları hemen atladı'' diyerek tepki gösterirken ikilinin arasının iyi olduğunu o anlarda ise şakalaştıklarını belirtmişti.

Eşinden tokat yiyen Fransız lider Macron'u çileden çıkaracak afiş

MACRON 'ŞAKALAŞMA' DEDİ

Merakla beklenen açıklama ise Emmanuel Macron'un açıklamasıydı. Fransa lideri, gündeme bomba gibi düşen görüntüler hakkında açıklama yaptı. Macron, "Bu sadece bizim sık sık yaptığımız şakalaşmalardan biriydi" ifadelerini kullandı. Ayrıca daha önce de kendisiyle ilgili uyuşturucu kullandığı yönünde asılsız iddiaların gündeme geldiğini hatırlatarak, ''Bu tür görüntüler yanlış yorumlanıyor. Herkesin sakin olması gerekiyor'' dedi.

Eşinden tokat yiyen Fransız lider Macron'u çileden çıkaracak afiş

GÖRÜNTÜLER YALANLAR CİNSTEN

Öte yandan tokat skandalının ardından ikilinin uçağın merdivenlerinden inerken kol kola yürümemesi ve Brigitte Macron eşinin uzattığı kolu tutmaması, Fransız liderin açıklamasını yalanlar cinsten.

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