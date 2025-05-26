Fransız lider Emmanuel Macron'dan 'tokat' açıklaması! O anlarda ne olduğunu anlattı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'un tokat attığı anlar gündeme bomba gibi düştü. Fransız lider, eşiyle aralarında o anlarda ne olduğunu açıkladı.

Fransız lider Emmanuel Macron, Güney Doğu Asya turuna eşi Brigitte Macron ile beraber çıktı. Turun ilk durağı Vietnam'a ayak basar basmaz ise skandal bir olay yaşandı. Macron çiftinin uçaktan el ele inmesi beklenirken kameralara Brigitte Macron'un, Fransız lidere tokat attığı anlar yansıdı. O görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve dünya basını o anları konuşmaya başladı.

İLK AÇIKLAMA ELYSÉE SARAYI'NDAN

Macron çiftinin arasında yaşanan tokat krizi, ikilinin arasının bozuk olduğu düşüncesini doğurunca Elysée Sarayı'ndan bir açıklama geldi. Elysée danışmanı, Fransız medyasına yaptığı açıklamada o an görüntülere ''Russia Today ve arkadaşları hemen atladı'' diyerek tepki gösterirken ikilinin arasının iyi olduğunu o anlarda ise şakalaştıklarını belirtti.

MACRON 'ŞAKALAŞMA' DEDİ

Merakla beklenen açıklama ise Emmanuel Macron'un açıklamasıydı. Fransa lideri, gündeme bomba gibi düşen görüntüler hakkında açıklama yaptı. Macron, "Bu sadece bizim sık sık yaptığımız şakalaşmalardan biriydi" ifadelerini kullandı. Ayrıca daha önce de kendisiyle ilgili uyuşturucu kullandığı yönünde asılsız iddiaların gündeme geldiğini hatırlatarak, ''Bu tür görüntüler yanlış yorumlanıyor. Herkesin sakin olması gerekiyor'' dedi.

GÖRÜNTÜLER YALANLAR CİNSTEN

Öte yandan tokat skandalının ardından ikilinin uçağın merdivenlerinden inerken kol kola yürümemesi ve Brigitte Macron eşinin uzattığı kolu tutmaması, Fransız liderin açıklamasını yalanlar cinsten.