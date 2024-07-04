Eşinin iş tulumunu senelerce yıkaması ölümüne neden oldu! Aynı kaderi paylaştılar

04 Temmuz 2024 11:37 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 12:27

Galler'in başkenti Cardiff'te 3 çocuk annesi Joan Davies, 30 sene boyunca elektrik santralinde çalışan eşi David'in iş tulumunu düzenli olarak yıkadı. David'in işi nedeniyle tulumunu kaplayan asbest, kanser olup hayatını kaybetmesine neden oldu, eşi Joan da aynı kaderi paylaştı.

ÖLÜMCÜL ASBEST EVE YAYILDI

Isıya dayanıklı olması nedeniyle popüler bir mineral olarak bilinen asbestin kansere yol açması nedeniyle hayatını kaybeden çiftin çocukları, olayı mahkemeye taşıdı. Çiftin çocuklarına göre, babaları işten eve geldiğinde ölümcül asbest, eve yayılıyordu. Joan'ın senelerce asbestli tulumu yıkaması da farkında olmadan ölümüne neden oldu.

AYNI KADERİ PAYLAŞTILAR

David, akciğer zarında oluşan ve günümüzde asbestle bağlantısı bulunan bir kanser türü olan mezotelyoma nedeniyle 89 yaşında öldü. David'den 10 yıl sonra ise aynı hastalık yüzünden Joan hayatını kaybetti.

ŞİRKETE DAVA AÇTI, KAZANDI

Çiftin oğlu Jeff, şirkete tazminat davası açtı ve kazandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Jeff, şunları söyledi:

"Uzun ve zorlu bir yol oldu ama ailemiz sonunda annemizin asbeste maruz kaldığına dair gerçeği öğrendi. Onu geri getiremese de olanların ortaya çıkarılmasının ikisi için de çok şey ifade edeceğini biliyorum.''

"Sanırım herkes bunu söylüyor ama annem ve babam gerçekten harika insanlardı. İkisinin de aktif ve üretken hayatları vardı. Kendileri ve aileleri için harika bir hayat kurmak adına çok çalıştılar ve bu korkunç kanseri hak etmediler."