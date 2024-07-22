Eski ABD başkanlarından 'Harris' mesajı: Bilinmeyen sularda yüzeceğiz

22 Temmuz 2024 03:29 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 04:43

Kamala Harris'den ilk açıklama: Trump'ı yenmek için her şeyi yapacağım

Kamala Harris'den ilk açıklama: Trump'ı yenmek için her şeyi yapacağım

ABD Başkanı Joe Biden, ilerleyen yaşı nedeniyle sık sık yapılan "Yarıştan çekil" baskılarına dayanamadı. Biden, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Biden yaptığı açıklamada Demokratların adayı olarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i destekleyeceğini söylerken, eski ABD başkanları Barack Obama ve Bill Clinton'dan peş peşe açıklama geldi.

Bill Clinton ve eşi Hillary Clinton, yaptıkları yazılı açıklamada, başkanlığı döneminde çok büyük başarılar kaydettiğini belirttikleri Biden'a teşekkür etti.

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın tekrar başkan seçilme ihtimalinin derin endişe kaynağı olduğunu ifade eden Clinton çifti, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e tam destek verdiklerini bildirdi.

OBAMA'DAN DESTEK GELMEDİ

Eski ABD Başkanı Barack Obama ise yazılı açıklamasında, Biden'ın ABD tarihinin en önemli başkanlarından biri olduğunu belirtti.

Biden'ın yaklaşık 4 yıl boyunca ülkeyi Donald Trump başkanlığından "koruduğu" değerlendirmesinde bulunan Obama, Biden'ın bu seçimde de risklerin farkında olduğunu ifade etti.

Açıklamasında açık şekilde Harris'in adaylığına destek vermeyen Obama, "Gelecek günlerde biraz bilinmeyen sularda yüzeceğiz ancak parti liderlerimize güvenim sonsuz." mesajını verdi.