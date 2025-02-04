Eski Almanya Başbakanı Schröder 'tükenmişlik sendromu' nedeniyle hastanede

04 Şubat 2025 14:19 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 14:20

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder’in "tükenmişlik sendromu" nedeniyle bir klinikte tedavi gördüğü açıklandı. Bu hastalık Türkiye'de ilk kez oyuncu Meryem Uzerli'nin dönemin beğenilen dizisi Muhteşem Yüzyıl'ın kadrosundan ayrılmasıyla gündeme gelmişti.

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Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder "tükenmişlik sendromu" rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmeye başladı. Almanya’nın haber ajanslarından DPA'ya konuşan eski Şansölye'nin avukatı Hans-Peter Huber, 88 yaşındaki Schröder’in sağlık durumunun hassas olduğunu belirterek, medyadan ailenin mahremiyetine saygı göstermesini istedi.

DERİN BİTKİNLİK YAŞIYOR

Schröder’in rahatsızlığı sebebiyle ocak ayının ortasında Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Meclisi’nde "Kuzey Akım 2" boru hattının inşasına ilişkin araştırma komisyonuna da katılamadığı belirtildi. Doktor raporunda eski başbakanın "derin bitkinlik, belirgin enerji eksikliği, konsantrasyon ve hafıza problemleri ile uyku bozukluğu" yaşadığı belirtildi.

TÜKENMİŞLİK SENDROMU NEDİR?

Tükenmişlik sendromu ilk olarak 1974 yılında Herbert Freudenberger tarafından tanımlanan beklentiyi karşılamayan mesleki faaliyetin neden olduğu uzun süreli veya tekrarlayan iş stresi sonucu, duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı isteğinin azaldığı psikolojik bir sorun olarak biliniyor.

UZERLİ'YE "HÜRREM" ROLÜNÜ BIRAKTIRMIŞTI

Bu hastalık Türkiye'de ilk olarak oyuncu Meryem Uzerli ile gündeme gelmişti. Uzerli, Mart 2013’te 'tükenmişlik sendromu'na yakalandığını belirterek dönemin en çok tutulan dizisi ‘Muhteşem Yüzyıl’daki ‘Hürrem’ rolünü bırakmıştı.

Türkiye'den ayrılan Uzerli doğup büyüdüğü Almanya'nın Berlin kentine geri dönmüştü.