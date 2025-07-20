Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’ya elektronik kelepçe takılacak

Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Yüksek Mahkemede "darbe girişimi" suçlamasıyla yargılanan Bolsonaro hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Yüksek Mahkemenin verdiği karar kapsamında Bolsonaro, ayak bileğine elektronik kelepçe takacak.

SOSYAL MEDYA KULLANMASI DA YASAK

Ayrıca Bolsonaro'nun sosyal medya kullanması ve kendisiyle aynı soruşturma kapsamında yargılanan kişilerle iletişim kurması da yasaklandı.

Öte yandan Brezilya Emniyeti, Bolsonaro'nun evinde arama ve el koyma işlemleri yaptıklarını duyurdu.