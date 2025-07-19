Bu şehirlerde gezmek adeta yürek istiyor! İşte dünyanın en tehlikeli şehirleri

Dünya nüfusunun büyük bir kısmı şehirlerde yaşarken, şehirlerin sunduğu olanakların yanı sıra güvenlik konusu da büyük önem taşıyor. Ancak küresel çapta, bazı kentler yüksek suç oranları, sosyal çalkantılar ve güvenlik algısındaki düşüş nedeniyle "en güvenliksiz" şehirler listesinde yer alıyor. Bu durum, sadece o şehirlerde yaşayanları değil, aynı zamanda iş veya turizm amacıyla seyahat edenleri de doğrudan etkiliyor. Güvenlik endeksleri ve suç oranları, bir şehrin ne kadar riskli olduğunu gösteren önemli göstergelerdir.

2025'İN EN GÜVENLİKSİZ ŞEHİRLERİ

Numbeo'nun 2025 yılı Suç Endeksi verilerine göre, dünyanın en güvenliksiz 10 şu şekildedir:

10. SALVADOR (BREZİLYA): SUÇ ENDEKSİ: 76.7

Brezilya'nın tarihi şehirlerinden biri olan Salvador, yüksek cinayet oranları ve uyuşturucu çetelerinin etkisiyle güvenlik sorunları yaşamaktadır. Turistik bölgelerin dışındaki alanlarda dikkatli olmak gerekir.

9. MEMPHİS (TENNESSEE, ABD): SUÇ ENDEKSİ: 77.4

Amerika Birleşik Devletleri'nin suç oranlarının yüksek olduğu şehirlerden biri olan Memphis, özellikle şiddet suçları ve cinayet oranlarıyla dikkat çekiyor. Ekonomik sorunlar ve sosyal eşitsizlikler suçun artmasında etkili olmaktadır.

8. PORT ELİZABETH (GÜNEY AFRİKA): SUÇ ENDEKSİ: 78.1

Güney Afrika'nın büyük şehirlerinden Port Elizabeth, yüksek suç endeksiyle listeye girmiştir. Yoksulluk ve çetelerin etkisiyle şiddet ve mülkiyet suçları yaygındır.

7. SAN PEDRO SULA (HONDURAS): SUÇ ENDEKSİ: 79.7

Orta Amerika'nın en tehlikeli şehirlerinden biri olarak bilinen San Pedro Sula, uyuşturucu kaçakçılığı ve çete savaşları nedeniyle yüksek cinayet oranlarına sahiptir. Şehir, uzun yıllardır şiddetle mücadele etmektedir.

6. DURBAN (GÜNEY AFRİKA): SUÇ ENDEKSİ: 80.6

Güney Afrika'nın bir diğer büyük şehri olan Durban, yüksek suç endeksiyle dikkat çekiyor. Soygun, hırsızlık ve şiddet olayları şehirde yaygın sorunlardır.

5. JOHANNESBURG (GÜNEY AFRİKA): SUÇ ENDEKSİ: 80.8

Güney Afrika'nın en büyük şehri ve ekonomik merkezi olan Johannesburg, yüksek suç oranlarıyla bilinir. Özellikle soygunlar, araç hırsızlıkları ve şiddet suçları, şehrin güvenlik algısını olumsuz etkilemektedir.

4. PORT MORESBY (PAPUA YENİ GİNE): SUÇ ENDEKSİ: 81.2

Papua Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby, yüksek cinayet, soygun ve tecavüz oranlarıyla dünyanın en tehlikeli şehirlerinden biri olarak kabul edilir. Sosyal eşitsizlikler ve işsizlik, suçun ana nedenlerindendir.

3. KARAKAS (VENEZUELA): SUÇ ENDEKSİ: 81.5

Venezuela'nın başkenti Karakas, siyasi ve ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte suç oranlarında korkunç artışlar yaşamıştır. Yüksek cinayet oranları, gasp ve adam kaçırma olayları şehrin en büyük güvenlik sorunlarıdır.

2. PRETORİA (GÜNEY AFRİKA): SUÇ ENDEKSİ: 81.8

Güney Afrika'nın başkentlerinden Pretoria da suç endeksinde üst sıralarda yer almaktadır. Şiddet suçları ve mülkiyet suçları, şehirdeki güvenlik endişelerini artırmaktadır.

1. PİETERMARİTZBURG (GÜNEY AFRİKA): SUÇ ENDEKSİ: 82.0

Güney Afrika'daki bu şehir, Numbeo'nun 2025 Suç Endeksi'ne göre dünyanın en tehlikeli şehri olarak belirlenmiştir. Yüksek cinayet, soygun ve genel şiddet oranlarıyla zirvede yer almaktadır.

ŞEHİRLERİ TEHLİKELİ YAPAN DERİN NEDENLER

Bir şehri güvenliksiz yapan tek bir faktör yoktur. Genellikle karmaşık sosyo-ekonomik ve politik nedenler bir araya gelerek bu tabloyu oluşturur:

Yoksulluk ve Eşitsizlik: Gelir dağılımındaki adaletsizlikler, işsizlik ve yoksulluk, insanları suça iten temel motivasyonlardan biridir.

Organize Suç ve Çete Şiddeti: Uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı ve çete savaşları, özellikle Latin Amerika ve bazı Afrika şehirlerinde şiddetin ana kaynağıdır.

Siyasi İstikrarsızlık ve Yönetim Zayıflığı: Hükümetin zayıf kontrolü, yolsuzluk ve hukukun üstünlüğünün yetersiz olması, suç örgütlerinin güçlenmesine zemin hazırlar.

Silahlanma: Yasa dışı silahların kolayca temin edilebilmesi, şiddet suçlarının artmasına katkıda bulunur.

Sosyal Hizmetlerin Eksikliği: Eğitim, sağlık ve diğer temel sosyal hizmetlere erişimin kısıtlı olması, gençlerin suça yönelme riskini artırır.

SEYAHAT EDERKEN DİKKAT

Bu şehirlerde seyahat ederken veya bu bölgelerden geçmek zorunda kalındığında dikkatli olmak hayati önem taşır:

· Araştırma Yapın: Seyahat etmeyi düşündüğünüz şehrin veya bölgenin güncel güvenlik durumunu ve yerel otoritelerin uyarılarını kontrol edin.

· Belli Bölgelerden Kaçının: Şehrin riskli olarak bilinen mahallelerinden ve bölgelerinden uzak durun.

· Gece Yalnız Dolaşmayın: Özellikle geceleri bilmediğiniz yerlerde yalnız dolaşmaktan kaçının.

· Değerli Eşyaları Gizleyin: Üzerinizde dikkat çekecek değerli eşyalar veya çok miktarda nakit taşımayın.

· Taksi veya Ulaşım: Güvenilir taksi hizmetlerini veya bilinen toplu taşıma araçlarını kullanın.

· Farkında Olun: Çevrenizdeki olaylara ve insanlara karşı daima tetikte olun.

Yüksek suç oranlarıyla mücadele eden birçok şehir, güvenliklerini artırmak için önemli çabalar göstermektedir. Hükümetler ve yerel yönetimler, yoksullukla mücadele, eğitim programları, toplumsal projeler, daha güçlü emniyet teşkilatları ve organize suçla mücadele operasyonlarıyla şehirlerini daha güvenli hale getirmeye çalışmaktadır. Bu çabalar, bazı şehirlerde suç oranlarında düşüş sağlamıştır.