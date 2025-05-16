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 | Berrak Arıcan

Eski FBI direktörünü '86 47' paylaşımı yaktı! Trump'a suikast çağrısıyla suçlanıyor

Eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey, ABD Başkanı Donald Trump'a suikast çağrısı yapmakla suçlandı. Comey'i yakan ise bir paylaşımı oldu.

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Eski FBI direktörünü '86 47' paylaşımı yaktı! Trump'a suikast çağrısıyla suçlanıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 10:25

Eski FBI direktörü James Comey, sosyal medya hesabından, sahilde kumların üzerine deniz kabuklarıyla yazılmış "86 47" sayılarının fotoğrafını "Sahil yürüyüşünde karşılaştığım ilginç bir deniz kabuğu dizilimi." notuyla paylaştı.

Eski FBI direktörünü '86 47' paylaşımı yaktı! Trump'a suikast çağrısıyla suçlanıyor

TRUMP'A SUİKAST ÇAĞRISI SUÇLAMASI

Paylaşımını kısa süre sonra sosyal medya hesabından kaldıran Comey'e İç Güvenlik Bakanı Noem'den cevap geldi.

Comey'i Trump'a suikast çağrısı yapmakla suçlayan Noem, "İç Güvenlik Bakanlığı ve Gizli Servis bu tehdidi araştırıyor ve uygun şekilde karşılık verecek." ifadelerini kullandı.

Eski FBI direktörünü '86 47' paylaşımı yaktı! Trump'a suikast çağrısıyla suçlanıyor

'86 47' SAYILARININ ANLAMI NE?

Askeri terminolojide 86, birini ortadan kaldırmak veya bir şeyin görevine son vermek anlamına geliyor. 47 sayısının ise ABD'nin 47'nci başkanı Trump'a işaret ettiği düşünülüyor.

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