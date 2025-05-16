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 | Sule Altinel

Netanyahu'dan Trump'a karşı hamle! Özel ekip kuruyor

İsrail basınına göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, son dönemde çeşitli konulardaki açıklamaları ve tutumu nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a karşı koymak için ekip kuruyor.

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Netanyahu'dan Trump'a karşı hamle! Özel ekip kuruyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 03:20
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 03:24

ABD Başkanı Donal Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu araında soğuk rüzgar esmeye devam ediyor. Netanyahu ve hükümetindeki bakanlar, doğrudan Hamas'la diyalog kurma, Husilerle ateşkes anlaşması yapma, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşme, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma ve İran'la yürütülen müzakereler gibi birçok kararından memnun olmamalarına rağmen Trump'ı eleştirmekten kaçınıyor.

"Yisrael Hayom" gazetesi, Netanyahu'nun "Trump ile bir yüzleşmeye hazırlandığını ve ABD Başkanı'nın temel bir zayıf noktasını tespit etmeye çalıştığını" yazdı.

Netanyahu'dan Trump'a karşı hamle! Özel ekip kuruyor

"Netanyahu, Trump'ın Orta Doğu turuna hazırlandı ancak İsrail'i bu turun dışında bıraktı." ifadesine yer verilen haberde, diplomatik hazırlıklara ek olarak Netanyahu'nun, bakanlar, üst düzey savunma yetkilileri ve Trump'ın özel temsilcileriyle yoğun istişareler yaptığı belirtildi.

TRUMP'A KARŞI ÖZEL EKİP

Bu süreçte Netanyahu'nun Trump'a karşı koymak üzere özel bir ekip oluşturduğu ancak bu ekibin üyelerinin kimler olduğunun açıklanmadığı ifade edildi.

Haberde, "hassas konularla ilgilenmekle görevlendirilen bu ekibin, diplomasi ya da güvenlik değil siyasi ve medya stratejilerine odaklandığı" aktarıldı.

Netanyahu'dan Trump'a karşı hamle! Özel ekip kuruyor

Yisrael Hayom'un haberinde, Trump'a karşı Kongre'de dramatik bir konuşma yapmaya gerek olmadığı çünkü en zayıf noktasının İsrail'i koşulsuz destekleyen Hristiyan Cumhuriyetçi taban olduğu belirtilerek, şu ifadeye yer verildi:

"Bunun yerine İsrail'in Trump'tan duyduğu hoşnutsuzluğun abartılması bile, Cumhuriyetçi Senato üyeleri, muhafazakar yorumcular ve sağcı kanaat önderlerini ABD Başkanı'na İsrail'in pozisyonuyla hızla uyumlu hale gelmesi için baskı yapmaya yöneltebilir."

Gizli görüşmelere sık sık katıldığı belirtilen ve ismi verilmeyen İsrailli bir bakanın, bu saldırı stratejisini savunarak "İsrail, Trump üzerinde büyük bir etkiye sahip." dediği aktarıldı.

NETANYAHU İÇİN İLK DEĞİL

Netanyahu, daha önce de eski ABD başkanları Joe Biden ve Barack Obama'ya karşı sert medya hamleleri düzenlemiş, 2015 yılında ABD Kongresi’nde yaptığı konuşmada Obama’nın İran’la nükleer program konusunda vardığı anlaşmayı açıkça eleştirmişti.

NE OLMUŞTU?

New York Times gazetesi nisan ayında, Trump'ın İsrail’in mayıs ayında İran’a saldırma planını reddettiğini ve bunun yerine Tahran ile nükleer program konusunda müzakere etmeye karar verdiğini yazmıştı.

Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, 6 Mayıs'ta ABD ile Husiler arasında Kızıldeniz ile Babu'l Mendeb Boğazı'nda saldırılara son verilmesi konusunda ateşkes sağlandığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Yemen'deki Husilerin artık savaşmak istemediklerini kendilerine ilettiklerini belirterek "Husiler artık savaşmak istemediklerini açıkladılar. Biz de buna saygı duyacağız ve onları bombalamayı durduracağız. Teslim oldular, artık gemileri havaya uçurmayacaklarını söylüyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Suudi Arabistan'a resmi ziyarette bulunan ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini anımsatarak Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurmuştu.

Hamas ile ABD arasında yürütülen doğrudan müzakereler sonucunda Gazze'deki ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander, 12 Mayıs'ta serbest bırakılmıştı.

Hamas, Alexander’ın serbest bırakılmasının kapsamlı bir ateşkes ve tüm esirlerin iadesini içeren bir anlaşmaya giden sürecin parçası olduğunu açıklamıştı.

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