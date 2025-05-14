Netanyahu’dan Trump’a Suriye mesajı: Yaptırımlar kalkmasın!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun geçen ay Washington’da yaptığı temaslarda, ABD Başkanı Donald Trump’tan Suriye’ye yönelik yaptırımların devam ettirilmesini istediği bildirildi.

AP haber ajansının ismini vermek istemeyen bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Netanyahu, Nisan ayında gerçekleşen görüşmede, Trump’a yaptırımların sürdürülmesinin İsrail’in güvenliği açısından önemli olduğunu iletti.

Haberde, Esed rejiminin 8 Aralık 2024’te devrilmesinden sonra İsrail’in Suriye’den gelebilecek olası saldırılardan endişe duyduğu ve bu nedenle Netanyahu’nun söz konusu talepte bulunduğu belirtildi.

Bu gelişmenin öncesinde Suudi Arabistan’a resmi ziyarette bulunan Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeleri hatırlatarak Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılacağını açıklamıştı.