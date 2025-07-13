Eski İsrail Başbakanı Olmert'ten Netanyahu'ya sert tepki: Savaş suçu işliyor

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, Filistin topraklarını işgal eden İsrail'in her gün Filistinlileri öldürdüğünü söyledi. Aşırı sağcı Tepe Gençliği'nin hükümetten destek alarak savaş suçu işlediğini belirten Olmert, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert eleştirilerde bulundu. İsrail halkının yüzde 60'ından fazlasının Netanyahu'ya güvenmediğini savunup seçim çağrısı yapan Olmert, "Zamanı doldu, umarım istifa eder." dedi.

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik sert eleştirilerde bulundu. Olmert, İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlileri katlettiğini söyledi.

"SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR"

Olmert, İsrail Kanal 13 Televizyonu'na verdiği röportajda, İsraillilerin "Yahudiye ve Samiriye'de" (Batı Şeria) her gün Filistinlileri öldürdüğünü, aşırı sağcı Tepe Gençliği'nin (Hilltop Youth) de savaş suçu işlediğini dile getirdi.

"AZINLIK DEĞİLLER, HÜKÜMET DESTEKLİYOR"

Söz konusu grubun azınlık olduğu iddiasının "yalan" olduğunu dile getiren Olmert, "Onlar azınlık değiller bilakis destek görüyorlar. Aksi takdirde bunu yapamazlardı." dedi.

"NETANYAHU'NUN ZAMANI DOLDU"

Bir başka televizyon kanalına yaptığı açıklamada da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya eleştirilerini sürdüren Ehud Olmert, seçimlerin üzerinden 3 sene geçtiğini ve artık meclisteki durumun halkın iradesini temsil etmediğini savundu. Netanyahu'nun siyasi meşruiyetini sorgulayan Olmert, "İsraillilerin yüzde 60'ından fazlası ona güvenmiyor" dedi.

Hükümetin aksine İsrail toplumunun Gazze'deki düşmanlıkları sonlandırma taraftarı olduğunu dile getiren Olmert, "Netanyahu'nun zamanı doldu, umarım istifa eder." ifadelerini kullandı.

Olmert, 21 Mayıs'ta BBC'ye yaptığı açıklamada da Tel Aviv yönetiminin sadece Gazze'de değil Batı Şeria'da da her gün savaş suçu işlediğini söylemişti.