Eski Olimpiyat yarışçısı yemek yerken hayatını kaybetti! Spor camiası hüzne boğuldu
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
19 Ağustos 2024 16:15 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 16:26
Eski olimpik bisikletçi Daniela Larreal Chirinios, yemek yerken hayatını kaybetti. Venezuelalı sporcu işe gitmeyince, iş arkadaşları yetkilileri harekete geçirdi. Daniela, evinde ölü bulundu.
Venezuelalı eski olimpiyat yarışçısı Daniela Larreak Chirinios,'un işe gelmemesi üzerine iş arkadaşları, yetkililere haber verdi. Olimpik sporcu, Las Vegas'taki evinde ölü bulundu. İlk belirtilere göre yemek yerken boğulduğundan şüphelenilen sporcu için otopsi talebinde bulunuldu.
NEFES BORUSUNDA YEMEK PARÇALARI BULUNDU
Otopside, sporcunun nefes borusunda yemek parçaları bulundu. Polis, henüz resmi ölün nedenine dair açıklamada bulunmadı. Soruşturma devam ederken, Larreal'in ailesi, arkadaşları ve spor camiası hüzne boğuldu.
5 DEFA OLİMPİYATA KATILMIŞTI
Daniela şimdiye kadar 5 kez Olimpiyat Oyunları'na katılmıştı. Güney Amerika oyunları, Pan-Amerikan yarışmaları ve Bisiklet Dünya Kupaları'nda çeşitli madalyalar kazanmıştı.
Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri