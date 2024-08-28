Eskişehir'den sonra bu kez Almanya! Önüne gelene bıçakla saldırdı

28 Ağustos 2024 06:44 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 06:54

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Batı Almanya'nın Duisburg kentinde yayalara bıçakla saldıran bir adam, polis tarafından silahla vurularak öldürüldü. Solingen kasabasında meydana gelen ölümcül bıçaklı saldırıdan günler sonra yaşanan olay Almanya'da endişeyle karşılandı.

BİSİKLETLİ SİVİLİ KOVALAMIŞ

Duisburg polisinden yapılan açıklamaya göre, dün yerel saat ile 14.45 civarında gelen bir ihbarda, bir adamın şehirde "yoldan geçenlere bıçakla rastgele saldırdığı ve tehdit ettiği" bilgisi verildi.

Hemen harekete geçirilen devriye ekipleri, elindeki iki bıçakla bisikletli bir sivili kovalayan 26 yaşındaki Alman vatandaşı şüpheliyi tespit etti.

PSİKİYATRİ TEDAVİSİ GÖRMÜŞ

Bild'de yer alan habere göre teslim olması çağrılarına aldırış etmeden sivil şahsa ilerleyen şahsı polis silahla vurdu. Şahsın bu ateş sonucu olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi. Polis yetkilileri olayda saldırıya uğrayan sivilleri sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşmadı.

Diğer yandan yerel medya, şahsın bölgede yaşadığı ve psikiyatri bölümünde birkaç kez tedavi gördüğü bilgisine yer verdi.

ESKİŞEHİR SALDIRISI AKILLARA GELDİ

Öte yandan yaşanan bu olay Eskişehir'de 12 Ağustos'ta yaşanan bıçaklı saldırı olayını akıllara getirdi. 18 yaşındaki A.K tarafından gerçekleştirilen olayda çelik yelek, maske, balta ve bıçakla sokağa çıkıp dehşet saçan genç şahıs. 5 kişiyi yaralamıştı.

Saldırının ardından A.K. tarafından yazıldığı ortaya çıkan ırkçı manifesto günlerce konuşulmuştu.