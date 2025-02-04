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Estonya, Rusya ile iş birliğini bitirecek! Ülke günlerce elektriksiz kalabilir: Halka uyarılar yapıldı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
04 Şubat 2025 16:40 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 16:51
Estonya, Rusya ile iş birliğini bitirecek! Ülke günlerce elektriksiz kalabilir: Halka uyarılar yapıldı

Estonya yakın zamanda günlerce elektriksiz kalabilir. Rusya ile enerji sistemini paylaşan Estonya'nın çekilmesi nedeniyle olası elektrik kesintileri yaşanabilir. Bu yüzden halka gıda, su, ilaç ve alternatif aydınlatma kaynakları stoklamalarını tavsiye etti. 

Estonya, Rusya enerji iş birliğinden çekilip, Avrupa'nın elektrik şebekesine geçmeye hazırlanıyor. Avrupa Birliği üyesi olan komşuları Letonya ve Litvanya ile beraber hareket etmek isteyen Estonya bu yüzden günlerce elektriksiz kalabilir. 

Estonya, Rusya ile iş birliğini bitirecek! Ülke günlerce elektriksiz kalabilir: Halka uyarılar yapıldı - 1. Resim

Estonya'daki Tartu Su İşleri Başkanı Toomas Kapp, ENTSO-E olarak bilinen alternatif Avrupa elektrik şebekesine bağlanırken kablo arızaları veya trafo merkezi yangınları gibi sorunlar beklenmedik bir şekilde ortaya çıkabilir. Ancak Kapp, sistemin öngörülemeyen durumların üstesinden gelebileceğinden emin olduğunu ifade etti.

ÜLKE GÜNLERCE ELEKTRİKSİZ KALABİLİR

Estonya Başbakanı Kristen Michal, daha önce yaptığı açıklamada BRELL'den çıkışın ardından en kötü senaryoda 72 saate varan elektrik kesintilerinin yaşanabileceğini belirtmişti. Estonya'nın her türlü sonuca hazırlıklı olduğunu vurgulayan Michal, dikkatli planlama yapmanın ve sükuneti korumanın önemine dikkat çekti.

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri

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