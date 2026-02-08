"Et yiyen parazit" 40 yıl sonra geri döndü, vücuda girdiği an yemeye başlıyor! Teksas afet ilan etti

Meksika sınırından yayılan ve canlı dokuları yiyerek beslenen parazit, ABD'de "afet durumu" ilan edilmesine neden oldu. Teksas Valisi Greg Abbott, milyar dolarlık sığır eti endüstrisini korumak için acil önlemleri devreye soktu. Daily Mail'in haberine göre, Yeni Dünya Vida Kurdu (NWS) olarak bilinen parazit, hayvanların ve insanların yaralarına yüzlerce larva bırakarak kısa sürede kurbanının canlı dokusunu tüketebiliyor.

Tedavi edilmediği takdirde enfekte olan derin ve ağrılı yaralara hatta ölüme dahi sebep olduğu biliniyor. Teksas Valisi Greg Abbott, eyaletin gelişen sığır eti endüstrisini tehdit eden kurtlar nedeniyle salı günü bir "afet ilanı" yayınladı.

HAYVANCILIK SEKTÖRÜNE ÇOK ZARAR VERDİ

Bu kurtların geçmişte ABD'de hayvancılık sektörüne o dönemin parasıyla 200 milyon dolar, günümüz değeriyle ise yaklaşık 1,8 milyar dolara mal olduğu belirtildi. Teksas sınırına yaklaşan tehlike sürerken, Florida yetkilileri geçtiğimiz hafta ilk vakayı rapor etti.

Florida Tarım ve Tüketici Hizmetleri Departmanı, Arjantin'den ithal edilen bir atın açık yarasında larvalar tespit etti. Ardından at karantinaya alındı. Yetkililer, tehlikeli canlının 40 yıldan uzun bir süre önce ABD'den temizlendiğini hatırlattı. "Bu böceğin geri dönüşü, özellikle Florida gibi sıcak iklime ve bol hayvan popülasyonuna sahip bölgelerde çiftlik hayvanları, yaban hayatı ve evcil hayvanlar için ciddi bir tehdit oluşturacaktır" denildi.

Teksas tarım yetkilisi Sid Miller ise Florida sakinlerini paniğe kapılmamaları konusunda uyardı. Tespitin bir "salgın veya yerel istila kanıtı teşkil etmediğini" vurgulayan Miller, Teksaslı çiftçileri ve aileleri tetikte olmaya çağırdı. Çiftlik hayvanları, vahşi hayvanlar ve evcil hayvanlar dahil olmak üzere tüm canlıların rutin olarak kontrol edilmesi ve herhangi bir larva şüphesinin derhal bildirilmesi istendi.

MARYLAND’DE İNSAN VAKASI GÖRÜLMÜŞTÜ

Öte tarafta 2024 yılında, El Salvador'dan ABD'ye dönen ismi açıklanmayan bir hastada parazit istilasına rastlanmıştı. Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı vakayı doğrulasa da halka yönelik riskin "çok düşük" olduğunu vurgulamıştı. Enfeksiyon ilk olarak 4 Ağustos'ta Maryland yetkilileri ve CDC tarafından rapor edildi.