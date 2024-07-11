Etrafa saçılan onlarca yılan korku dolu anlar yaşattı

11 Temmuz 2024 09:38 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 09:39

Yılan merakı görenleri hayrete düşürüyor! Yılancı Kemal: İnsan senden daha tehlikeli!

Yılan merakı görenleri hayrete düşürüyor! Yılancı Kemal: İnsan senden daha tehlikeli!

Kanada'da Vancouver Uluslararası Havalimanı'nda (YVR) Air Canada Cargo firmasına ait uçaktan indirilen bir kutu yırtılınca olanlar oldu. Onlar yılan balığı etrafa saçıldı.

Aprona düşen onlarca yılan kıvranmaya başlayınca görevliler de korkuyla etrafa kaçıştı.

TOPLANIP YENİDEN PAKETE KONULDU

Firma tarafından yapılan açıklamada, yılan balıklarının toplanıp yeniden paketlendiğini ve şirketin olayla ilgili olarak müşteriyle iletişim halinde olduğunu bildirdi.

YVR medya ilişkileri biriminden yapılan açıklamada ise, yaşanan olayın havalimanında herhangi bir aksaklığa neden olmadığı aktarıldı.