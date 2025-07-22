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 | Berrak Arıcan

Eurofighter savaş uçakları Türkiye'ye yaklaştıkça İsrail titriyor! Netanyahu eleştirilerin hedefinde

Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükseliş İsrail'e korku saldı. Türkiye'nin Orta Doğu'da en güçlü donanmaya sahip olduğunu belirten İsrail ana muhalefeti Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarikinin engellenmesini istedi.

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Eurofighter savaş uçakları Türkiye'ye yaklaştıkça İsrail titriyor! Netanyahu eleştirilerin hedefinde
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 13:03
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 13:03

basınından Wall Street Journal (WSJ),'nin Eurofighter Typhoon uçaklarının alımı için bu hafta ön anlaşma imzalayabileceğini duyurdu, 'i korku sardı. İsrail ana muhalefeti Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, Türkiye'nin ve 'dan savaş uçağı tedarikine dair sosyal medyadan yaptığı paylaşımla endişelerini dile getirdi.

Eurofighter savaş uçakları Türkiye'ye yaklaştıkça İsrail titriyor! Netanyahu eleştirilerin hedefinde

Netanyahu hükümetini, Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı tedarikine ilişkin sürece engel olmamakla suçlayan Lapid, "İsrail'in işleyen bir dışişleri bakanlığı veya normal bir hükümeti olsaydı, Almanya ve İngiltere'nin Türkiye'ye Eurofighter Typhoon uçağı satışına yönelik yeni anlaşmayı çoktan engellemiş olurdu." yorumunda bulundu.

https://x.com/yairlapid/status/1947545577274720621

''TÜRKİYE ORTA DOĞU'NUN EN BÜYÜK VE GÜÇLÜ DONANMASINA SAHİP''

Lapid, Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı alması halinde bunun İsrail için "tehlikeli olacağı" iddiasında bulunarak, "Türkiye, Orta Doğu'nun en büyük ve en güçlü donanma filosuna sahip ve şimdi İsrail ile hava sahasında eşitlik sağlamayı hedefliyor. Bu tehlikeli bir durum ve işlevsiz hükümetimiz bu anlaşmanın ilerlemesine izin verdi ve bu konuda hiçbir şey yapmadı." ifadelerini kullandı.

Eurofighter savaş uçakları Türkiye'ye yaklaştıkça İsrail titriyor! Netanyahu eleştirilerin hedefinde

EUROFIGHTER İÇİN SÜREÇ OLUMLU İLERLİYOR

Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı tedariki için İngiltere ve Almanya ile görüşmeleri sürdürdüğü ve sürecin olumlu işlediği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretinin ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı tedarikine ilişkin sürece de değinerek, "Bizim şu anda jet uçakları alımı konusunda malum İngiltere ve Almanya ile attığımız adımlar söz konusu. Bu konuda da İngilizler ve Almanlar olumlu yaklaşıyorlar. İnşallah jet uçaklarımızı da bir an önce alacağımıza inanıyorum." demişti.

Eurofighter savaş uçakları Türkiye'ye yaklaştıkça İsrail titriyor! Netanyahu eleştirilerin hedefinde

ABD BASINI: EUROFIGHTER İÇİN SONA DOĞRU

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, Birleşik Krallık, Almanya, İspanya ve İtalya'nın ortak üretimi olan Eurofighter Typhoon'ların alımı için müzakerelerde önemli aşama kaydedildi. Türkiye'nin 40 adet 4.5 nesil Eurofighter almak istediği belirtilen haberde, İngiltere, İtalya ve İspanya'nın ardından Almanya'nın da satışa olumlu yaklaştığını açıkladı.

Merz, Starmer ile yaptığı görüşmede Türkiye'ye Eurofighter satışına ilişkin açıklama yaparak, "İhracat lisansları konusunda ilerleme kaydediyoruz. Henüz nihai bir karar alınmadı, ancak paralel bir ihracat lisansına olanak sağlayabilecek iyi bir anlaşmaya doğru ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

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#türkiye
#Almanya
#İngiltere
#İsrail
#eurofighter typhoon
#Abd
#Askeri
#Dünya
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